Nubank libera até R$ 200 para compras; Veja Como!

O Nubank é uma startup brasileira pioneira no ramo de serviços financeiros. O banco digital foi criado em 2013, e conquistou o coração dos brasileiros. A empresa conta com cartões de crédito sem anuidade, e vários outros serviços sem taxas, assim como inúmeras opções de investimentos.

Com o intuito de sempre inovar e atrair mais clientes, recentemente, o Nubank liberou uma nova função que irá facilitar os pagamentos com cartão. Através dela será possível realizar pagamentos de até R$ 200 sem necessidade da senha do cartão.

Essa funcionalidade é chamada de pagamento por aproximação (contactless) e permite que os usuários realizem compras de forma mais simples e prática. Confira a seguir como utilizar essa função, e também mais informações sobre o pagamento por aproximação.

Pagamento por aproximação Nubank

O pagamento por aproximação, para quem não conhece, funciona da seguinte forma: o cliente pode realizar o pagamento apenas aproximando o plástico do cartão para a maquininha, sem necessidade de inseri-lo e digitar a senha.

Esse recurso é muito utilizado por bancos atualmente, e não é uma novidade. No entanto, pagamentos desse tipo possuem limites de transação baixos, por questões de segurança. A grande novidade do Nubank é ter aumentado esse limite para até R$ 200.

Os bancos colocam esse limite para o caso de furtos do cartão. Se não possuir limite, o ladrão poderia utilizar o cartão do cliente para comprar qualquer coisa sem necessidade da senha, o que iria gerar grande prejuízo.

Dessa forma, confira a seguir como ativar essa função e aproveitar o pagamento por aproximação do Nubank:

Primeiro, é preciso fazer o download pelo celular do aplicativo do Nubank, disponível para Android e iOS ;

e ; Em seguida, acesse o aplicativo;

Ao abrir a tela inicial, vá até a área do seu perfil;

Agora, procure a opção “Configurar cartão” e clique;

Por fim, basta ativar a função “Compras por aproximação”.

É importante ressaltar que esse recurso pode ser desativado a qualquer momento, caso seja da vontade do cliente. Para isso, basta seguir as mesmas instruções citadas anteriormente. Quando a função está desativada, o botão “Compras por aproximação” ficará cinza.

Como aumentar seu limite de crédito

Uma das maiores reclamações por parte dos clientes Nubank é a grande dificuldade de aumentar o limite de crédito. Dessa forma, confira a seguir algumas dicas da própria instituição financeira que podem ajudar a aumentar esse limite.

A primeira dica é sempre atualizar os valores de sua renda no aplicativo. Dessa maneira, o Nubank saberá exatamente quanto você está ganhando, o que ajuda a definir quanto você pode gastar. Sendo assim, o banco coloca um limite de crédito mais justo e coerente com o seu salário.

Outra forma de aumentar o limite de crédito é sempre pagar as faturas do cartão nas datas corretas. Se o cliente atrasar os pagamentos o banco perde a confiança, e a tendência é que o limite não aumente, ou até mesmo diminua. Assim sendo, com as faturas em dia o Nubank fica mais apto a aumentar o limite de crédito.