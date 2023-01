Nubank libera até R$ 5 mil de limite com ESTA função; Confira!

O Nubank é um dos bancos digitais mais populares do Brasil. Em 2021 a instituição financeira lançou a função de construir limites de crédito aos seus clientes.

Para usuários com histórico problemático ou com pouca movimentação na conta, onde os moldes de aprovação de crédito do banco provavelmente não disponibilizariam um limite, a opção “construir limite de crédito” do Nubank pode ser uma opção interessante. Aderindo a esse formato, é possível obter um limite pré-aprovado.

Conforme informado pelo Nubank Brasil em dezembro de 2021, com a função construir limite de crédito que o banco oferece, foi possível disponibilizar crédito pré-aprovado para mais de 5 milhões de pessoas que não tinham acesso.

Como funciona a ferramenta de construir limite de crédito?

O recurso permite que os clientes decidam seu próprio limite, assim com maior controle financeiro de seus gastos, aumentando suas chances de serem pré-aprovados.

Para utilizar a ferramenta é necessário reservar o valor disponível em fala que deseja aplicar como crédito. Após o dinheiro aplicado o valor é utilizado como um limite. Ao vencer a fatura é necessário realizar o pagamento, mesmo após ter aplicado o valor, pois ele não funciona como uma forma de pagamento imediata.

O valor reservado ficará guardado na sua conta Nubank caso precise usar para pagar a fatura. Mas o ideal é que o dinheiro fique reservado para continuar como limite de crédito e o pagamento seja feito com outro valor, assim aumentando as chances de ter um limite pré-aprovado.

Caso o pagamento não seja efetuado até a data de vencimento, a instituição pode utilizar o valor para acerto da dívida. Mas é importante lembrar que caso esse procedimento aconteça, a análise de crédito pode ser comprometida, podendo acarretar a incidência de juros.

O dinheiro fica guardado na conta, para caso do usuário não desejar mais utilizar aquela quantia para limite de crédito. Assim, o valor pode ser resgatado, visto que a quantia fica reservada apenas para que o banco possa analisar como funciona o comportamento financeiro do usuário.

O ideal para que o cliente tenha maiores chances de crédito pré-aprovado é que seja gerado um boleto da sua fatura e pago com dinheiro disponível em sua conta Nubank. Mas caso queira utilizar o valor guardado, basta clicar na opção “pagar com dinheiro reservado”.

É importante que o utilizador da ferramenta construir limite de crédito esteja ciente que, ao utilizar o valor reservado para pagamento de fatura ou fizer o resgate, o limite vai deixar de existir.

Para voltar a ter uma quantia liberada para crédito será necessário aplicar outro valor. Mas se a fatura é paga com um valor disponível em sua conta e não é feito o resgate, o limite será renovado para ser utilizado no próximo mês.

Como utilizar a função construir crédito?

Ao conhecer a funcionalidade e se interessar por ela, o cliente do banco pode ativá-la a qualquer momento através dos seguintes passos:

Já dispondo de uma conta na instituição na tela inicial do app Nubank, deve-se clicar na opção “reservar valor como crédito”. Digite o valor que deseja utilizar como limite de crédito. Leia e aceite os termos de condições. Digite sua senha de 4 dígitos.

Após executar esses passos a função construir limite de crédito do Nubank já estará disponível para ser utilizada. Com isso, o comportamento financeiro do cliente passa a ser analisado para possível pré-aprovação de crédito.