Nubank libera pagamentos via WhatsApp; Veja como!

O Nubank é um banco digital brasileiro, fundado em 2013 na cidade de São Paulo. O banco conquistou o “coração dos brasileiros”, com cartões sem anuidade, opções de investimento e vários outros atrativos. Agora, os clientes com o cartão “roxinho” também poderão utilizar o WhatsApp para realizar pagamentos.

Com essa novidade do Nubank, os clientes do banco estarão aptos a utilizar o WhatsApp para realizar pagamentos e cobranças, além das funções normais do aplicativo. Dessa forma, para aqueles que utilizam do app de conversas agora existe uma nova função, cujo processo de pagamento se dá de maneira simples e rápida.

Para poder utilizar essa nova ferramenta, o cliente deve primeiro realizar um cadastro. O primeiro passo é adicionar as informações do cartão de débito ao Facebook Pay, processo que pode ser feito diretamente pelo WhatsApp. O cartão de débito virtual também está apto a ser cadastrado.

Após ter feito o cadastro, basta o cliente possuir saldo disponível na conta para realizar os pagamentos. Isso porque o pagamento é feito com o cartão de débito, ou seja, feito de forma imediata após a confirmação.

Como realizar o cadastro

Como já dito, para utilizar o cartão Nubank para pagamentos via WhatsApp é necessário um cadastro. Para realizar esta operação, siga o passo a passo a seguir:

Primeiro, abra o WhatsApp;

Dentro do aplicativo, selecione a opção “Configurações”;

Clique em “Pagamentos”;

Agora, selecione a opção “Facebook Pay”;

Leia com atenção os termo e condições de uso, e depois crie uma senha de seis dígitos que será usada durante as transações;

Para que o cadastro seja efetuado são necessários alguns dados. Dentre eles estão: os dados do cartão de débito Nubank, assimo como nome completo, CPF e o endereço residencial;

Após seguir os passos acima, um código de seis dígitos será enviado ao aplicativo Nubank. Esse código tem o objetivo de verificar o cartão que foi cadastrado. Basta digitar o código recebido no WhatsApp, e a operação será finalizada com sucesso.

Além de pagamentos também é possível realizar cobranças com o cartão Nubank pelo WhatsApp. Para isso, basta abrir o WhatsApp e selecionar a opção “Pagamento”. Após isso, clique em “Solicitar” e digite o valor a ser cobrado. Por último, envie o dinheiro para o contato que deseja.

Pagamento por aproximação Nubank

Os clientes do Nubank também podem utilizar o cartão para realizar pagamentos por aproximação. Esse tipo de pagamento facilita a vida do consumidor, incentivando as compras de forma rápida.

O pagamento por aproximação, para quem não conhece, funciona da seguinte forma: o cliente pode realizar o pagamento apenas aproximando o plástico do cartão para a maquininha, sem necessidade de inseri-lo e digitar a senha.

Esse recurso é muito utilizado por bancos atualmente, e não é uma novidade apenas da fintech. No entanto, pagamentos desse tipo possuem limites de transação baixos, por questões de segurança. A grande novidade do Nubank é ter aumentado esse limite para até R$ 200.

O Nubank coloca esse limite para o caso de furtos do cartão. Se não possuir limite, o ladrão poderia utilizar o cartão do cliente para comprar qualquer coisa sem necessidade da senha, o que iria gerar grande prejuízo.