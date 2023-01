Nubank libera PRESENTE para quem possui o cartão

O Nubank tem sido considerado um dos maiores bancos digitais do país atualmente. No país, a fintech possui mais de 66 milhões de clientes. Mas isso não é por acaso, visto que seus serviços inovadores e sem burocracia, a exemplo do cartão de crédito Gold.

Entretanto, algumas coisas foram alteradas no processo de concessão do cartão de crédito e o Nubank libera um limite de R$ 50 para novos clientes. Agora, é necessário abrir uma conta digital no aplicativo para depois solicitar a ferramenta que dispensa anuidade.

Nubank libera limite no cartão

De acordo com o Nubank, o objetivo é iniciar um relacionamento com os novos clientes, oferecendo um limite no valor de R$ 50. Dessa forma, a fintech vai disponibilizando um crédito maior para o consumidor.

No entanto, é válido salientar que o baixo limite é, geralmente, concedido para clientes com score mediano a baixo, que não comprovem muita renda. Assim, o crédito serviria para o cliente comprovar seu compromisso em quitar suas dívidas.

Como aumentar o limite do cartão de crédito

O Nubank conta com uma tecnologia em algoritmos para estabelecer o valor do limite de cada cliente. Dessa forma, aqueles que apresentarem condições mais favoráveis, como um poder maior de compra, por exemplo, tem mais chances de contar com benefícios de crédito.

Entretanto, no caso daqueles que não estão em uma boa situação, podem tomar algumas atitudes para conseguir um crédito maior. Confira algumas dicas a seguir:

Evite pagar contas e faturas com atraso;

Pague antes ou até a data de vencimento;

Escolha data de vencimento da fatura de acordo com a data de pagamento do seu salário;

Não pague apenas o valor mínimo da fatura, pois isso irá ativar o crédito rotativo;

Mantenha atualizada a renda mensal no app do Nubank;

Use o cartão de crédito com frequência;

Use o cartão sem ultrapassar o limite;

Não tenha dívidas.