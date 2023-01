NUBANK libera R$200 para clientes usarem NOVA função

Atualmente, o Nubank conta com um ótimo serviço para os seus clientes. O novo recurso se trata do contactless, o pagamento por aproximação com o cartão da fintech.

Inicialmente, é importante salientar que o valor limite para pagamentos sem senha é, atualmente, de R$ 200. No entanto, o limite do cartão pode ser reajustado pelo cliente através do próprio aplicativo, de maneira prática.

A saber, até o momento, o Nubank não lançou a opção de correção do limite do crédito por aproximação. Portanto, cabe exclusivamente ao cliente decidir em ter o novo limite liberado na funcionalidade ou desativar a função.

Dessa forma, o novo serviço permite que os pagamentos sejam feitos apenas por aproximação, sem a necessidade de usar o cartão. Essa funcionalidade vale para as modalidades crédito e débito.

Nubank libera R$200 aos clientes

A ativação da nova funcionalidade acontece de maneira imediata, logo após a primeira aquisição com o cartão, quando é inserido na maquininha. Após a liberação, o cliente poderá usar a função quando quiser.

As compras feitas por meio de aproximação são criptografadas com o objetivo de garantir a segurança da transação, uma vez que o uso de senha passa a ser obrigatório para pagamento superior a R$ 200.

O cliente que não quiser utilizar a nova funcionalidade na hora de realizar as suas compras com contactless, aproximação, será necessário seguir os três passos:

Em primeiro lugar, acesse o aplicativo Nubank e clique na seta abaixo do seu nome; Ademais, escolha a opção “Configurar cartão”; Por fim, desative “Compras por aproximação”

Pronto! Finalmente, seguindo os três passos acima, a função contactless do cartão de crédito será desativada da conta do cliente.

Nubank anuncia novo empréstimo

ONubankanunciou recentemente a liberação do primeiro empréstimo com garantia de investimentos. De acordo com a fintech, a modalidade usará as aplicações dos clientes no Resgate Planejado.

Dessa forma, o banco digital contará com menor risco de inadimplência entre os clientes, bem como proporcionará melhores condições aos interessados.

Novo empréstimo do Nubank

ONubank informou que a regra principal para contratação do empréstimo com garantia é que a cada R$ 100 solicitado como crédito, a aplicação do valor do Resgate Planejado é acionada como garantia.

É importante ressaltar que durante a vigência do contrato do empréstimo, o valor da aplicação utilizado como garantia ficará bloqueado. No entanto, o dinheiro continuará na ação de rendimento durante o período do contrato.

Além disso, é válido salientar que, caso o cliente obtenha mais de um investimento no Resgate Planejado, o escolhido para ser usado como garantia será sempre o de maior valor. A fintech informa que, em caso de atraso no pagamento do empréstimo, o valor da aplicação será utilizado para quitar a dívida.

Juros do novo empréstimo do Nubank

O novo empréstimo com garantia do Nubank conta com a taxa de juros que podem variar de acordo com o perfil de cada cliente. Portanto, a avaliação para verificar se o interessado pode contratar o crédito é realizada com diferentes tipos de métodos.