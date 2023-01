Nubank permite que seus clientes compartilhem limite de crédito; veja como

Muitas pessoas ainda não tiveram acesso a um cartão de crédito. Isso porque, conseguir esse tipo de serviço e outros como financiamento e empréstimo se torna difícil para quem tem o nome sujo. A boa notícia é que, para quem é cliente do Nubank, há um novo recurso que permite o compartilhamento de limite.

Dessa forma, ao compartilhar o limite na fintech, o cliente pode ajudar seus amigos ou familiares a ter acesso a um cartão de crédito. Essa partilha ocorre através do cartão adicional do Nubank. Por meio dele, o usuário do famoso roxinho (apelidado dado ao cartão de crédito do banco) pode ajudar os seus conhecidos.

Veja mais informações sobre a novidade a seguir!

Limite compartilhado no Nubank

O cartão de crédito adicional pode ser solicitado de forma totalmente gratuita para quem tem um roxinho ou Ultravioleta, sendo limitado um por pessoa. Com relação ao pagamento da fatura, deve ser feito pelo titular, uma vez que os gastos são incluídos em um único documento.

Para solicitar o novo produto, como mencionado, é necessário ser cliente do Nubank. No caso de usuários com idade entre 12 e 17 anos, é necessário ter uma conta para menores de idade, e a emissão deve ser feita pelo responsável legal. Além disso, a senha do cartão adicional é a mesma do original.

O limite de crédito é compartilhado entre o titular do principal e o dono do adicional, sendo assim, fica a critério do titular determinar quanto disponibilizará na nova ferramenta. No mais, quem usar o cartão adicional também poderá usufruir de todos os benefícios oferecidos pelo Nubank, que inclui:

Acesso à sala VIP do Aeroporto de Guarulhos;

Cashback 1% que não expira e rende a 200% do CDI;

Isenção da mensalidade para gastos superiores a R$ 5 mil ao mês.

Saiba como compartilhar limite no Nubank

Veja como pedir o cartão adicional do Nubank:

Abra o aplicativo do Nubank (disponível para Android e iOS); Acesse a área de cartões do aplicativo; Toque em “Meus Cartões”; Clique em “Pedir cartão adicional”; Em seguida, digite os dados da pessoa que vai receber o cartão extra; Estabeleça o limite que o cartão adicional terá; Se tudo estiver certo, o cartão será emitido e encaminhado ao endereço que foi inserido pelo solicitante.

Contudo, caso ainda a opção “Pedir cartão adicional” não apareça, o cliente deve atualizar o aplicativo do Nubank na loja de apps do aparelho celular. Desse modo, é possível que o recurso apareça, lembrando que está sendo disponibilizado de forma gradativa.

Dicas para aumentar o seu limite do cartão

Para estabelecer o valor do limite de cada cliente, a fintech conta com uma tecnologia em algoritmos. Neste sentido, quem apresentar condições mais favoráveis, como um poder maior de compra, por exemplo, tem mais chances de contar com benefícios de crédito.

No entanto, no caso daqueles que não estão em uma boa situação, podem tomar algumas atitudes para conseguir um crédito maior. Confira algumas dicas a seguir:

Evite pagar contas e faturas com atraso;

Pague antes ou até a data de vencimento;

Escolha data de vencimento da fatura de acordo com a data de pagamento do seu salário;

Não pague apenas o valor mínimo da fatura, pois isso irá ativar o crédito rotativo;

Mantenha atualizada a renda mensal no app do Nubank;

Use o cartão de crédito com frequência;

Use o cartão sem ultrapassar o limite;

Não tenha dívidas.