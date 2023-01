Nubank pode liberar limite de até R$5 mil para você hoje (17/01); veja como pegar o seu

O Nubank é um dos bancos digitais mais acessados do país. A fintech disponibiliza aos seus clientes uma série de serviços e vantagens, como por exemplo, o cartão de crédito sem anuidade. No entanto, a liberação do crédito nem sempre agrada aos usuários, visto que o limite pode ser bem abaixo do esperado.

Com o objetivo de proporcionar uma melhor experiência aos clientes, o Nubank lançou uma ferramenta que reserva parte do saldo da conta para ser utilizado como crédito. Assim, o usuário que deseja realizar uma compra no valor de R$ 500, por exemplo, pode depositar o valor em sua conta e reservá-lo como limite.

Contudo, é importante salientar que o valor depositado na conta e utilizado como crédito fica indisponível para uso até que a fatura do cartão seja quitada. Após a efetuação do pagamento, o valor é liberado para ser utilizado como o dono desejar. Caso o pagamento não seja efetuado até a data de vencimento, o banco utilizará do saldo reservado para quitar a fatura.

De acordo com o Nubank, o cliente pode usar um saldo de até R$ 5 mil na função de construir limite no cartão de crédito. Além disso, o cliente consegue fazer compras nacionais e internacionais, tanto presencialmente como virtualmente.

Como utilizar a ferramenta?

Primeiramente, acesse o aplicativo Nubank; Entre no menu de cartões de crédito; Clique na opção “Ajustar limite”; Por fim, toque em “Reservar como limite” e informar o valor desejado.

Vantagens do novo serviço do Nubank

Embora não pareça tão vantajosa para alguns clientes, tendo em vista que é o cliente quem disponibiliza o seu próprio limite, a função pode ser muito útil para aqueles que não contam com crédito pré-aprovado.

“Esse cartão funciona assim por um motivo simples: em vez de negar acesso a um cartão de crédito, estamos possibilitando que você construa um histórico de crédito com a gente: ao reservar um limite e pagar sua fatura por um tempo, nosso sistema pode fazer uma nova análise futura com base no seu comportamento e, com mais informações, te conceder um limite pré-aprovado”, explica o Nubank.

Como ter o limite do Nubank aumentado?

Primeiramente, para definir o valor do limite que cada cliente terá disponível, o banco digital utiliza uma tecnologia baseada em algoritmos.

Dessa forma, quem não possui condições financeiras boas, como um poder de compra maior, por exemplo, serão mais beneficiados com o crédito.

Dicas para aumentar o limite do cartão Nubank

Evite atrasar o pagamento de contas e faturas;

Pague antes da data de vencimento ou até a data;

Escolha data de vencimento da fatura de acordo com o pagamento do seu salário;

Não pague o valor mínimo da fatura, pois isso irá ativar o crédito rotativo;

Mantenha a renda mensal atualizada no aplicativo do Nubank ;

; Utilize o cartão de crédito com frequência;

Use bastante o cartão sem ultrapassar o limite;

Não tenha dívidas.

Além disso, outro fator que pode ajudar o cliente é não ter o nome sujo em órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa. Estar negativado faz com que o score de crédito caia rapidamente, consequentemente diminuindo as chances de conquista de um limite maior.