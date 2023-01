O empréstimo pessoal Nubank garante o controle para o cliente durante todo o processo, desde a simulação até a quitação da dívida.

Nubank: saiba como funciona o empréstimo pessoal da fintech

De acordo com informações oficiais da fintech, o cliente pode simular o valor do empréstimo e escolher o número de parcelas e a data para realizar os pagamentos. Dessa forma, o cliente pode analisar a viabilidade de realizar a transação dentro de um planejamento financeiro.

Transparência

Além disso, a fintech garante transparência para que o cliente saiba quais são as taxas de juros e condições, bem como tenha clareza sobre o valor total do empréstimo. O Nubank destaca que em caso de aprovação, o dinheiro é transferido no mesmo momento na conta do cliente.

Ao solicitar o empréstimo pessoal Nubank, o cliente pode escolher o dia de pagamento, considerando o prazo de até 90 dias. Além disso, o Nubank permite que o cliente pague o empréstimo em até 24 parcelas.

O pagamento pode ser realizado da maneira como o cliente achar melhor, através do débito automático diretamente em conta, ou por boleto, que pode ser solicitado diretamente no atendimento.

Antecipe as parcelas

A fintech ressalta que o empréstimo pessoal é transparente e ainda permite que o cliente antecipe quantas parcelas quiser de forma facilitada. Dessa maneira, ao solicitar a antecipação das parcelas, o cliente pode visualizar o valor total da transação, considerando os juros que serão reduzidos, para que analise a viabilidade de realizar o adiantamento da sua dívida.

Simulações

Ao realizar a simulação do empréstimo pessoal, o cliente Nubank pode visualizar todo o cenário que envolve as tarifas. Em caso de dúvidas, a fintech destaca que o seu atendimento fica disponível 24 horas por dia e pode ser solicitado diretamente pelo aplicativo.

O empréstimo pessoal Nubank está disponível somente para clientes que já possuem conta digital e cartão de crédito. No entanto, essa condição não garante que o empréstimo será aprovado, visto que será analisado de acordo com a política interna da instituição.

Função disponível de forma automática

O cliente Nubank possui a opção “pegar emprestado” no seu aplicativo, quando essa opção está disponível para o seu perfil. Por isso, caso não visualize essa opção, significa que o Nubank ainda não liberou o empréstimo para você.

Através do aplicativo do Nubank é possível simular a transação e analisar as taxas de forma transparente e objetiva. A análise de risco do Nubank é feita de forma rápida. Caso tenha dúvidas, entre em contato com os canais oficiais da fintech.