Nubank vai dar R$300 via aplicativo em janeiro

O Nubank é um dos bancos digitais mais requisitados do país por oferecer diversos serviços vantajosos. Atualmente, a fintech está oferecendo uma ótima recompensa aos clientes que aceitarem participar de algumas pesquisas.

Acontece que, desde o ano passado, o banco digital realiza pesquisas para que os seus clientes opinem sobre os seus serviços e produtos. No último ano, os clientes aprovados para responderem o questionário receberam o valor de R$ 300.

É importante salientar que o banco digital realiza uma pré-seleção para verificar se o cliente está apto para participar da pesquisa da empresa. Aqueles que forem selecionados, receberão um convite por e-mail.

Pesquisa paga do Nubank

A última pesquisa realizada pelo Nubank pegou aos clientes selecionados o valor de R$ 300. A saber, o último questionário foi referente aos serviços financeiros da fintech.

“A sua história vai ajudar milhões de clientes do Nubank. Se seu perfil se encaixar para a pesquisa que estamos fazendo, vamos te convidar para uma entrevista com o time de pesquisadores”, informa o banco digital no convite.

É importante destacar que outras duas pesquisas foram realizadas, sobre os temas de “Imposto de Renda” e “Investimentos”. Os questionários renderam R$ 450 e R$ 150, respectivamente.

Nubank pode liberar limite de até R$5 mil

O Nubank é um dos bancos digitais mais acessados do país. A fintech disponibiliza aos seus clientes uma série de serviços e vantagens, como por exemplo, o cartão de crédito sem anuidade. No entanto, a liberação do crédito nem sempre agrada aos usuários, visto que o limite pode ser bem abaixo do esperado.

Com o objetivo de proporcionar uma melhor experiência aos clientes, o Nubank lançou uma ferramenta que reserva parte do saldo da conta para ser utilizado como crédito. Assim, o usuário que deseja realizar uma compra no valor de R$ 500, por exemplo, pode depositar o valor em sua conta e reservá-lo como limite.

Contudo, é importante salientar que o valor depositado na conta e utilizado como crédito fica indisponível para uso até que a fatura do cartão seja quitada. Após a efetuação do pagamento, o valor é liberado para ser utilizado como o dono desejar. Caso o pagamento não seja efetuado até a data de vencimento, o banco utilizará do saldo reservado para quitar a fatura.

De acordo com o Nubank, o cliente pode usar um saldo de até R$ 5 mil na função de construir limite no cartão de crédito. Além disso, o cliente consegue fazer compras nacionais e internacionais, tanto presencialmente como virtualmente.

Como utilizar a ferramenta?

Primeiramente, acesse o aplicativo Nubank; Entre no menu de cartões de crédito; Clique na opção “Ajustar limite”; Por fim, toque em “Reservar como limite” e informar o valor desejado.