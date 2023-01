Nubank; Veja em quais situações o cartão pode ser bloqueado ou cancelado

O Nubank é um dos principais bancos digitais do Brasil, conhecido pela sua flexibilidade e inovações nos serviços financeiros. Apesar da flexibilidade do banco digital, é importante ficar atento, já que algumas atitudes podem acabar bloqueando ou até mesmo cancelando o cartão de crédito do Nubank.

Muitos clientes do banco digital se perguntam se é possível pagar a fatura do cartão utilizando o próprio crédito disponível. No entanto, o Nubank afirma que essa prática é proibida, podendo acarretar no bloqueio ou até mesmo cancelamento do cartão.

Outra ação que pode acabar fazendo com que o cartão do usuário seja cancelado é a prática de apostar em jogos de azar. Segundo os termos da empresa, a utilização do cartão de crédito em apostas em jogos de futebol, por exemplo, é proibida.

Bloqueio preventivo do cartão de crédito

Apesar do Nubank cancelar o cartão de crédito em situações onde o usuário realiza ações incompatíveis com as regras do banco, também existe a modalidade de bloqueio preventivo. Nesses casos, o banco digital acaba bloqueando o cartão de crédito do cliente quando é realizada uma transação que “foge do padrão” do cliente.

“Nossos sistemas de segurança alertam quando uma transação de risco é feita, como no caso de compras em sites suspeitos ou que tenham um valor fora do padrão do que o cliente costuma gastar. Por exemplo, se as suas operações geralmente não ultrapassam os R$ 1 mil e houver uma tentativa de transação no valor de R$ 15 mil seremos avisados e o bloqueio preventivo pode acontecer”, explica o Nubank em seu blog.

O Nubank explica que nessas situações o usuário recebe uma notificação na tela do aplicativo perguntando se o cliente reconhece as compras. Desse modo, se o cliente responder que sim, o cartão é desbloqueado automaticamente. Já nos casos onde o usuário não reconhece as últimas compras, ele é direcionado para um chat com um funcionário do Nubank.

Vale ressaltar que as situações de bloqueio são bastante atípicas, mas sempre que realizadas tem como objetivo prevenir que os clientes sejam vítimas de golpes ou fraudes. “[…] os casos de bloqueio são muito raros (menos de 0,1% ao mês) e você não precisa fazer nada para se prevenir de um bloqueio, basta usar sua conta do Nubank como faria normalmente”, explica o banco digital.

O cancelamento do cartão Nubank

De acordo com o banco digital, o cartão de crédito do Nubank nunca é cancelado de forma automática. Isso significa que os clientes sempre são avisados com antecedência, como previsto no contrato.

“Quando o usuário atrasa o pagamento da fatura por um longo período, o cartão de crédito pode vir a ser cancelado. Porém, faremos de tudo para te ajudar a quitar esse débito da melhor maneira. Mas não se preocupe: o contato é feito diversas vezes antes de tomarmos qualquer decisão”, afirma o Nubank.

Apesar disso, nos casos onde os clientes desejam solicitar o cancelamento do cartão de crédito é preciso entrar em contato com a equipe do Nubank pelo chat do aplicativo, por telefone (ligando no número 0800 608 6236) ou pelo email meajuda@nubank.com.br. Mais informações sobre o banco digital podem ser obtidas nos canais oficiais da instituição.