Núbia mostra as garras e usa neto para manipular Chiara

Foto: Reprodução / TV Globo

Núbia (Drica Moraes) mostrará as garras mais uma vez em ‘Travessia’. A mãe de Ari (Chay Suede) usará Tonho (Vicente Alvite) para manipular Chiara (Jade Picon). As informações são da colunista Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’.

A ricaça vai expulsar o ex-marido de Brisa (Lucy Alves) da sua mansão, mas a maranhense vai ordenar que o garoto diga a madrasta que está com saudade do pai, deixando então, a influenciadora digital com saudade do rapaz.

Veja abaixo o resumo do folhetim de Gloria Perez no capítulo desta segunda-feira (16):

Chiara não acredita em Núbia, que diz que Ari não tem um caso com Brisa. Joel aconselha Brisa a não dar importância para as acusações de Núbia. Oto pede a Flora uma indicação de advogado, e diz que pensa em se entregar. Ari fica sem entender o motivo de Chiara ter enviado as malas com as roupas do namorado para o escritório.

Laís alerta Olívia para não ceder às investidas de Moretti. Stenio avisa a Moretti para ficar longe de Olívia. Chiara avisa a Guerra que não quer ver mais Ari em sua casa. Brisa desconfia de que a cliente de Rose seja Núbia. Creusa apresenta Pilar para Helô.

