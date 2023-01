Número de casos de dengue cresce na Bahia com a chegada do verão

Foto: Reprodução

Com a chegada do verão, aumenta a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. De acordo com o Ministério da Saúde, foram registrados 1 milhão e 400 mil casos prováveis de dengue até dezembro do ano passado, um aumento de 172% em relação a 2021. Além disso, a Sociedade Brasileira de Infectologia aponta que os casos de dengue podem continuar aumentando até fevereiro deste ano e pede mais atenção às medidas preventivas da doença.

A chefe do setor de agravos e doenças transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, Marta Rocha, explica que a temperatura é o principal fator que motiva esse aumento.

“No verão a gente está naquela temperatura quente com pancadas de chuva e isso é um ambiente propício para o desenvolvimento do mosquito por isso existe um aumento desse número de vetores e assim obviamente a gente está sujeito a apresentar ou ter algum tipo de arbovirose. Então, é fundamental a gente investir nas ações de combate ao mosquito nessa época e a própria sociedade deveria já fazendo, como já foi divulgada várias vezes na mídia, que são as pretensões de não se acumular a água porque isso aumenta a chance de você ter algum tipo de doença e de alguma arbovirose”, conta.

A melhor maneira de evitar o contágio é combatendo os mosquitos, que são vetores da doença, com medidas de barreira. É o que a prefeitura de salvador vem realizando. Agentes do CCZ, centro de controle de zoonoses, estão visitando residências para inspeção, identificação e eliminação de focos do mosquito, bem como a aplicação de inseticida. A subgerente de arboviroses do CCZ, Cristina Guimarães, explica com mais detalhes as ações que estão sendo realizadas pelo órgão.

“Nós estamos trabalhando de uma forma intensificada nesse período do verão. Nós temos espalhado em toda Salvador aproximadamente mil agentes de combate às endemias atuando diretamente no combate ao mosquito. Aos finais de semana nós também estamos de plantão. Então a gente está trabalhando naqueles bairros onde a gente identificou o índice histórico de aumento da infestação do mosquito. Os agentes realizam o trabalho de visitação, eliminação de depósito tratamento com uso de larvicida e trabalha a conscientização dos moradores para o autocuidado e se evitar qualquer acúmulo de água dentro do seu imóvel”, explica.

Além das ações dos órgãos de saúde, a população também precisa fazer seu papel, eliminando focos de água parada em tanques, calhas, vasos de plantas, garrafas, pneus e outros recipientes que podem se tornar criadouros do mosquito. As caixas d’água e lixeiras devem estar sempre tampadas.

