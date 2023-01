‘Nunca fiquei com ele enquanto era casado’

Foto: Reprodução / Redes sociais

Aline Campos e Jesus Luz não são mais um casal. O término foi anunciado através das redes sociais no sábado (14). Através do seu perfil no Instagram, a influenciadora digital e ex-bailarina do Faustão desabafou sobre as críticas que recebeu enquanto os dois ainda namoravam. Ela afirma que nunca ficou com o modelo enquanto ele era casado com a ex, a DJ Carol Ramiro.

“Não queria estar aqui esclarecendo isso, nesse momento delicado. Mas senti que era necessário, diante de tanta mensagem injusta que desde o início do nosso relacionamento, infelizmente, recebemos de algumas pessoas. Essa mensagem ficará aqui no feed por pouco tempo, somente pra quem se interessar em sentir minha verdade, ter a oportunidade”, começou a influenciadora digital.

Ouçam com o coração, pois tudo o que disse foi com ele. Eu e Jesus desde o início fomos corretos, seguindo o coração, nunca fiquei com ele enquanto ele estava se relacionando, isso estou falando pela última vez para encerrar esse assunto.”, pontuou ela.

Vale destacar que o casal estava junto desde junho de 2022. A relação entre eles durou cerca de sete meses. Confira o vídeo abaixo:

