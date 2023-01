NVIDIA Canvas Online 2023 | Você pode usar o NVIDIA Canvas on-line

Nvidia Canvas é um aplicativo de pintura digital O NVIDIA Canvas, anteriormente conhecido como NVIDIA GauGAN, usa um modelo avançado de IA para transformar pinceladas simples em paisagens fotorrealistas. Embora o programa tenha sido projetado com artistas e tipos criativos em mente, qualquer pessoa com a configuração certa pode tentar. No entanto, muitos usuários sem placas gráficas RTX querem saber se podem usar o Nvidia canvas online ou não. Ou pelo menos é uma opção ou não.

O que é o Nvidia Canvas?

O Nvidia Canvas é um aplicativo de sonho tornado realidade da casa da Nvidia. É realmente uma das maiores ferramentas de design gráfico que pode transformar arranhões comuns em obras de arte.

De acordo com a descrição fornecida pela Nvidia, o NVIDIA Canvas é um aplicativo de pintura alimentado por IA que usa pinceladas simples para gerar imagens artísticas e de paisagem.

A partir de agora, seu objetivo principal é ajudar no desenvolvimento de paisagens, por exemplo, para facilitar o rápido desenvolvimento de fundos e ambientes para seus edifícios.

Os desenvolvedores da Nvidia também sugeriram usá-lo para criar rapidamente uma paisagem, em vez de encontrar uma foto de estoque de uma.

Ao contrário de outros geradores de imagens AI, este se preocupa exclusivamente com a criação de paisagens. Enquanto aplicativos como Midjourney e Dall.E usam o Word Prompt para gerar praticamente qualquer imagem visual, o Canvas usa imagens, fotos ou pinceladas simples do próprio aplicativo para criar uma imagem de paisagem de beleza cênica.

Você pode usar o NVIDIA Canvas on-line?

A partir de agora, o Nvidia Canvas está disponível como um beta gratuito. E a versão Beta também é bastante utilizada. No entanto, o Nvidia Canvas precisa ser baixado em vez de ser usado online. Isso significa que, a partir de agora, você não pode usar o Nvidia canvas online.

A tela Nvidia requer componentes de hardware. Na verdade, a tela consome energia das placas gráficas RTX. Não importa, mesmo se você tiver o ultrapoderoso RTX 1080 Ti, não poderá usar o Nvidia Canvas. O Nvidia canvas só pode ser usado quando emparelhado com uma placa de vídeo com tecnologia RTX, seja o orçamento RTX 2050, você está pronto para usar o Nvidia Canvas.

O Nvidia Canvas foi projetado para atender às necessidades da geração futura emparelhado com as mãos da IA. E no que diz respeito à IA, os cartões RTX são os mais adequados. Portanto, a resposta final é que você não pode usar o Nvidia Canvas online.

Como posso usar o Nvidia Canvas?

A partir de agora, há apenas uma maneira de usar o Nvidia Canvas. Você precisa comprar uma placa gráfica RTX, instalá-la no seu PC e executar o software. De qualquer forma, se você estiver usando um laptop antigo, atualize-o para uma nova placa gráfica RTX; mesmo um mínimo fará o trabalho para você.

Você também precisa certificar-se de que o driver Nvidia esteja atualizado para 471.68 ou posterior para um desempenho perfeito. No entanto, todo usuário de PC tem um teclado, mouse ou caneta, então você está pronto para ir.

E o futuro?

Olhando para o futuro da IA ​​e da computação em nuvem, pode-se dizer que a Nvidia pode ser usada online. Hoje em dia, os jogos começaram a rodar na nuvem, e isso não exige que você possua um PC de última geração para rodar títulos AAA. Portanto, podemos resumir que, no futuro, o Nvidia Canvas também poderá ser executado em nuvens, desde que a Nvidia comece a oferecer esse tipo de serviço.

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre se você pode executar o Nvidia Canvas online ou não. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você gostou, também pode estar interessado em saber se pode usar o NVIDIA Canvas no iOS ou no Android.

