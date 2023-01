O atendimento ao cliente não pode ser apenas uma área numa empresa, considerando que o atendimento ao cliente deve ser um conceito na rotina e na entrega de valores da organização.

O atendimento ao cliente e os novos conceitos mercadológicos

O comportamento de compra do cliente na era digital não é estático, visto que o cliente é estimulado por diversos fatores para trocar de produto ou serviço, por isso, o atendimento ao cliente deve ser um conceito na rotina da empresa.

O cliente é atendido de forma direta e indireta, desde quando ele acessa o site da empresa até quando ele precisa de um atendimento pós-venda. Por isso, todo o processo interno implica o atendimento ao cliente.

Analise os gargalos internos

As áreas de uma empresa precisam se relacionar de maneira direta, já que a comunicação interna pode ser o grande diferencial para minimizar gargalos no processo e gerar satisfação no cliente final.

Todas as entregas que a empresa faz ao cliente se referem ao atendimento; já que o cliente é atendido quando o produto é entregue no prazo, bem como quando ele busca por uma informação de forma desburocratizada.

Os valores da empresa são entregues de forma direta e indireta

É importante que a empresa tenha seus valores disseminados em todas as áreas de sua atuação, já que o cliente deve ser atendido quando solicitar uma troca ou uma devolução, tão bem quanto quando ele realizar uma compra.

A tecnologia na gestão

Investir em tecnologia também faz parte do atendimento ao cliente, independentemente de disponibilizar canais diretos para o cliente; já que uma empresa que trabalha com métricas confiáveis pode atender o cliente em tempo hábil e minimizar falhas humanas no seu processo. Portanto, o cliente na era digital é atendido pela empresa em suas redes sociais, quando entra em contato direto, acessa o site ou responde a uma pesquisa de satisfação.

Além do fluxo operacional

Sendo assim, estudar no mercado, disseminar os valores importantes internamente e investir em tecnologias para otimizar os fluxos operacionais são formas inteligentes de atender o cliente, de modo que o contato entre a empresa e a pessoa física seja resolutivo e pontual.

Visto que o atendimento ao cliente deve ocorrer de maneira fluida para que o cliente minimize a sua necessidade de contato direto com a empresa. Contudo, caso esse contato se faça necessário, ele deve ser atendido de forma resolutiva dentro de sua solicitação.