‘O Festival está dando visibilidade para outros projetos percussivos’, comemora Marivaldo dos Santos, fundador do Quabales

Foto: Reprodução/ Divulgação

Poucos dias separam o público do Festival de Verão 2023. A festa, que volta a acontecer no Parque de Exposições nos dias 28 e 29 de janeiro, irá se reconectar às raízes com a volta para casa, mas também reafirmar o propósito com os valores do evento, que sempre prezou por dar luz e abraçar causas sociais e ambientais.

Para se despedir com chave de ouro do esquenta oficial do Festival de Verão, o último episódio do PodVir FV, vídeocast especial do Festival de Verão apresentado pela locutora Michely Santana, da Bahia FM, traz como convidado Marivaldo dos Santos, fundador do Quabales, projeto educativo apoiado pela festa em 2023.

Nomeado a partir de um instrumento de mesmo nome criado por Marivaldo em Nova York, o projeto social já beneficiou mais de cinco mil pessoas durante os seus 10 anos de história, com aulas de música, dança, inglês, instrumentos e fotografia.

“O projeto Quabales nasceu como um projeto social em 2012, que a gente vem oferecendo para a comunidade atvidades, aulas, trazendo informação, educação, através da música e da arte. A gente tenta aproximar e trazer para o público, todas as gerações, mais atividades e informações para desenvolver”, conta Fernanda Mello, parceria de Marivaldo no Quabales e na vida.

Questionada sobre a possibilidade de expandir o projeto para outras comunidades, Fernanda, que participou do podcast de forma presencial revelou que já recebeu propostas de levar o Quabales para outros lugares do Brasil e do mundo.

“Lá atrás vieram falar com a gente de Porto Rico e de Belém, querendo levar o Quabales para lá”, relembrou.

A inciativa do Festival de Verão Salvador em apadrinhar o projeto em 2023, é além de impulsionar o alcance dos alunos e mestres da ação socioeducativa, viabiliza um melhor planejamento para o ano.

“Nosso grande amigo, Zé Ricardo, que é do Rio de Janeiro, teve esse olhar. Acho muito importante, o Festival de Verão, dando não só essa força muito importante, suporte para o Quabales durante o ano, mas também dando visibilidade para outros projetos percussivos. Eu acho que vai mudar o olhar de muita gente”, celebra Marivaldo.

O episódio do videocast ainda contou com a repórter Priscilla Morais nas ruas de Salvador em busca de looks para usar na festa. Além de Gustavo Lago fazendo um Quiz FV com os soteropolitanos com direito a ingresso para curtir a festa.

SERVIÇO

Festival de Verão Salvador 2023

Quando: 28 e 29 de janeiro

Local: Parque de Exposições de Salvador

Vendas: Sympla

Sábado – 28/01

Ivete Sangalo convida Luedji Luna

Gilberto Gil convida Caetano Veloso

Ferrugem convida Xande de Pilares

Criolo convida Ney Matogrosso

Carlinhos Brown convida Duda Beat e ÀTTOXXÁ

Filipe Ret convida Caio Luccas

Margareth Menezes convida Majur e Larissa Luz

Orochi convida Djonga

Domingo 29/01

Ludmilla convida Gloria Groove

Leo Santana

Xamã convida Gilsons

Saulo convida Marina Sena

Bell Marques

BaianaSystem convida Olodum

Luísa Sonza convida Alcione

Jão convida Pitty

