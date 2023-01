‘O pagode tem que ter alegria’, diz vocalista da banda Selakuatro

Foto: Bahia FM

Desde o ano 2000 a banda Selakuatro leva o pagode baiano para os quatro cantos do Brasil. Com o cantor Alisson Barros nos vocais, o grupo participou do programa “Atitude”, da Bahia FM, neste domingo (22).

Em entrevista ao iBahia, o cantor falou sobre o tempo que está à frente da banda, comentou sobre as mudanças da indústria musical ao longo dos anos e, claro, contou as novidades que os fãs podem esperar da Selakuatro.

“Eu fiz a audição para entrar na banda e eu lembro de cada detalhe como se fosse hoje. Também porque foi um dia de muito nervosismo e ansiedade, porque eu era muito jovem e as pessoas que trabalhavam na banda, os músicos, já tinham grandes carreiras. Então foi um dia inesquecível e o resto é história”, explicou Alisson sobre a entrada na banda.

Ao longo dos anos à frente da Selakuatro, o cantor experimentou diversas mudanças no cenário musical, mas as danças, que sempre existiram no pagode, seguem fazendo o maior sucesso.

“Quando eu cheguei [na banda] ainda tinha fita, né? Aí a fita foi embora e veio o CD e a gente tava nessa transição [para o streaming], mas o mais importante é acompanhar as mudanças, né? Se a gente na verdade quer se manter dentro de uma realidade do mercado, a gente tem que acompanhar as mudanças e a gente tá aí acompanhando. Hoje a música não é só música, não é só nota musical, o entretenimento hoje tá muito forte”, iniciou.

Foto: Bahia FM

“O pagode sempre teve dancinha, isso aí nunca deixou de ter. É uma coisa que sempre contemporânea, ter dança e coreografia, porque faz parte da realidade até do próprio ritmo, o ritmo pede muito isso da dança, porque se colocar um som de pagode sem nenhuma letra, sem ninguém cantando, só o ritmo, com certeza as pessoas vão dançar”, continuou.

“E conquistar nesses 23 anos, fazendo 23 anos agora em 2023, é isso, a gente muito grato. A gente sempre prezou pela música com qualidade, com coreografia, porque o pagode tem que ter alegria”, completou Alisson Barros.

Próximos passos

O ano de 2023 será um período de comemoração pelo sucesso e trabalho da banda Selakuatro ao longo de mais de duas décadas no mercado musical. Os fãs podem esperar shows e mais sucessos, como a recente “Lá ele”, lançada para o verão.

“A gente tá vindo com essa música, em ritmo de pagode, uma música muito bacana que nas redes sociais, graças a Deus, está crescendo cada dia mais e virou uma resenha”, contou.

“Tem toda a preparação pro carnaval e o carnaval tá prometendo porque a música [Lá Ele] cada dia mais vem crescendo e a gente tá de olho nessa folia. Vamos estar em Sergipe, vamos também estar no extremo Sul, também tem show em Salvador. A gente já tá alinhando algumas coisas e também vamos tentar um ensaio, pelo menos dois ensaios, aqui na capital baiana porque a galera sempre nos cobra”, adiantou o vocalista.

