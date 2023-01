O PIX vai ser TAXADO em 2023? Veja o que disse o BANCO CENTRAL

Recentemente, o Banco Central do Brasil (BC) divulgou uma nota de esclarecimento sobre as mudanças no pix para 2023. Isso porque muitas pessoas passaram a temer o cancelamento de uma das regras mais importantes da modalidade: a sua gratuidade.

No entanto, segundo o Banco Central, não há previsão e nem intenção de taxar esta modalidade. Confira a nota do BC ao UOL:

“Não há qualquer estudo sobre taxação do Pix. Também não há qualquer intenção de se mudarem as regras de gratuidade vigentes, conforme previstas na resolução BCB nº 19, de 2020”, disse o Banco Central.

Mudanças no pix em 2023

De acordo com a divulgação do Banco Central, não há a intenção de taxar as movimentações do pix em 2023. Por isso, se você ouviu alguém falar sobre isso, pode ficar tranquilo e continuar utilizando a modalidade despreocupado.

Atualmente, o pix não cobra taxas e não possui nenhum outro custo para que os seus usuários possam utilizar o serviço.

A confusão ocorreu após a divulgação de novas mudanças na modalidade a partir do dia 2 de janeiro de 2023, primeiro dia útil do ano. No entanto, as mudanças dizem respeito ao limite de transferências permitido durante o dia e durante a noite. A seguir, confira as principais mudanças do pix que entraram em vigor no dia 2 de janeiro.

Limite de transações

A partir de agora, o usuário poderá transferir todo o limite diário em apenas uma transação. Isso significa que os bancos não precisam mais impor limites por transação.

As mudanças foram aprovadas pelo Banco Central (BC) e instituídas pela Instrução Normativa (IN) 331, de 1º de dezembro, que define o período noturno entre 20h e 6h e o período diurno entre 6h e 20h. No entanto, o usuário também poderá definir o seu horário noturno a partir das 22h, de acordo com as suas preferências no app do seu banco.

Pix saque e pix troco

O pix saque a pix troco são duas modalidades do pix que permitem que o usuário faça um pix em um estabelecimento e receba o valor em espécie. Enquanto o primeiro diz respeito exclusivamente a uma operação financeira, no segundo você pode realizar uma compra e receber o seu troco em dinheiro.

Para as duas modalidades, o valor máximo permitido de movimentação diária era de R$ 500 durante o dia e R$ 100 no período noturno. Com as novas regras, a partir de 2023, o limite irá aumentar para R$ 3 mil durante o dia e R$ 1 mil para movimentações durante a noite.

Dessa forma, após a solicitação de aumento do limite, o banco ou instituição financeira terá o prazo de 48 horas para atualizar os limites do cliente. Mas no caso de pedido de redução do limite permitido, o banco deve atender a solicitação de forma imediata.

Pagamento de salários e benefícios por pix

Além disso, o Banco Central também trouxe novidades referente ao pagamento de salários e benefícios do INSS. Agora, eles também poderão ser realizados através do pix.

Além disso, o Banco Central também irá facilitar o recebimento de recursos para correspondentes bancários por meio da modalidade.