O trabalhador que quiser acessar o seu Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), poderá realizar essa ação por meio do aplicativo Meu INSS, de acordo com informações oficiais do eSocial.

O PPP eletrônico já pode ser solicitado através do app Meu INSS

Por meio do sistema do eSocial, as empresas enviam as informações, o que permite a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o seu acesso por meio do aplicativo do Meu INSS. Sendo assim, trata-se da digitalização de um importante acesso para o registro dos dados do trabalhador.

O que é o PPP?

De forma sucinta, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é uma espécie de histórico laboral do trabalhador, visto que contém informações importantes sobre os dados da empresa, dados do trabalhador, registos referentes ao ambiente e, principalmente, informações relacionadas às atividades especiais, o que permite que o INSS reconheça o período de atividade e faça o devido cálculo para aposentadoria.

Ainda é necessário obter o PPP físico

De acordo com informações oficiais, a partir de janeiro de 2023, o trabalhador poderá apresentar o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apenas de forma eletrônica. Já para os períodos anteriores, será necessário solicitar à empresa o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) físico; pois ele deve fazer parte da sua documentação para a solicitação da aposentadoria.

O sistema do eSocial reforça que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) será emitido de forma eletrônica para os segurados, empregados, cooperados e trabalhadores avulsos, independentemente do ramo de atuação da empresa e do grau de exposição a agentes prejudiciais à saúde.

O eSocial é fundamental na relação empresa e empregado

Por isso, as informações enviadas ao eSocial são de extrema importância; já que irão fazer parte da composição do histórico laboral do trabalhador para a sua aposentadoria, através do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

Além disso, os envios são importantes para outras situações, como afastamentos e férias, por exemplo, sendo primordial que as empresas transmitam os eventos ao eSocial, considerando os periódicos e não periódicos. É válido ressaltar que a visualização do PPP eletrônico está disponível no site ou no aplicativo Meu INSS desde o dia 16 de janeiro, considerando a última versão do eSocial S-1.1.

Centralização de informações e cruzamento de dados

Certamente, a centralização das informações por meio do eSocial é de suma importância para a relação empregado e empregador, bem como para que o trabalhador não seja prejudicado em seus direitos, ao passo que também a empresa possa comprovar ou envio correto das informações em situações de reclamações trabalhistas, por exemplo.