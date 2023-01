Você já parou para pensar sobre o que comer para dormir melhor? Neste texto, elencamos algumas opções de alimentos que podem ser bem interessantes para você. Acompanhe e descubra como a alimentação é nossa aliada em uma boa noite de sono!

O que comer para dormir melhor? Veja dicas!

Existem diversos alimentos que podem ser incluídos na hora de comer para dormir melhor. Alguns são mais versáteis, outros nem tanto. Porém, ainda assim é válido incluir opções saudáveis em nossa rotina, desde que não haja algum tipo de restrição alimentar, é claro.

Além disso, lembre-se de não exagerar na quantidade, ok? Comer em excesso, antes de dormir, pode causar mal-estar e má digestão, dificultando o descanso.

Esclarecido isso, vejamos as opções de hoje:

1. Salada de espinafre

O espinafre contém magnésio, sendo esta substância indispensável para o funcionamento equilibrado do nosso organismo. Quando temos um déficit dessa substância, algumas funções do corpo podem ficar “desbalanceadas”, causando problemas como a insônia e dificuldades para ter uma boa noite de sono.

Além disso, é válido destacar que o magnésio também ajuda a controlar os hormônios do estresse, como o cortisol. Isso é fundamental para que esse hormônio não se prolifere demasiadamente, a ponto de prejudicar a qualidade do sono do indivíduo.

2. Banana

A banana contém vitamina B6, que é responsável por auxiliar diversas funções no organismo. Dentre essas funções, está a de prevenir a insônia, o que promove benefícios para quem buscar comer para dormir melhor.

3. Peixes

Por serem ricos em uma substância chamada triptofano, os peixes também podem vir a ser uma excelente pedida quando pensamos no que comer para dormir melhor. Isso porque essa substância previne o aparecimento de quadros de insônia, fazendo com que haja um maior equilíbrio em nosso organismo nesse sentido.

Além disso, peixes como o atum contém ômega-3, sendo esta gordura responsável por melhorar a produção de serotonina. A serotonina, por sua vez, auxilia na manutenção do sono saudável.

4. Leite e derivados

Salvo em casos de intolerância, alergia e restrição alimentar, o leite e seus derivados também podem ser considerados boas opções do que beber e comer para dormir melhor. Isso porque o leite é rico em cálcio, nutriente importantíssimo para a produção de serotonina, assim como o ômega-3.

Por isso, muitas vezes vemos em filmes e séries os personagens bebendo um copo de leite para conseguir induzir melhor o sono. Incrível, não é mesmo?

5. Ovos

Os ovos são alimentos ricos em vitamina D, importante para o funcionamento do nosso organismo e até mesmo para a organização do nosso sono. Isso decorre do fato de que essa vitamina também é responsável por auxiliar a produção de serotonina no cérebro, o que eleva a qualidade do sono e faz com que a pessoa consiga dormir melhor.

Sem contar que os ovos são super versáteis e podem ser preparados de diferentes formas, não é mesmo?

Crie um cardápio saudável, com a ajuda do seu nutricionista, e bom sono!