Como um novo modelo de negócios, o atacarejo combina aspectos da loja que comercializa no atacado e no varejo em uma única marca ou negócio que pode acomodar clientes em ambos os canais. Por isso que hoje, nós vamos indicar o que é atacarejo e como se diferencia de outros comércios.

Este formato de negócio reflete a evolução das preferências dos consumidores de hoje. Além disso, é um produto das mudanças no setor de varejo observadas nos últimos anos.

O que, precisamente, é um atacarejo?

A palavra “atacarejo” foi cunhada pela combinação das palavras “atacado” e “varejo”, ambas com conotações comerciais. Os consumidores deste formato de negócio, consideram ambas as formas de funcionamento bastante atrativas. Assim, foi isso que os inspirou a unir forças e criar uma abordagem totalmente nova para os negócios.

O atacado vende mercadorias a granel a preços significativamente mais baixos do que a taxa de mercado vigente, às vezes em até 50%. Como os produtos são vendidos no mesmo local onde é feita a armazenagem, menos recursos são gastos com logística. Logo, o seu público-alvo geralmente consiste em empresários e distribuidores.

Enquanto, o varejista, por sua vez, vende seus produtos a preços compatíveis com os praticados nos mercados locais. Assim, o varejo tem o foco em atender compradores de renda média e alta. Geralmente, oferecem uma ampla variedade de produtos a preços determinados por uma média ponderada dos preços dos concorrentes.

Quais são os diferenciais de funcionamento de um atacarejo?

Já discutimos o que é um atacado, então vamos pular direto para as ideias que tornam essa estrutura um bom exemplo de um argumento equilibrado. Entre os diferenciais tem-se:

Custo barato

O empreendedor precisa de preços baixos para se manter competitivo. Com uma estrutura mais complexa e eliminando o intermediário, é possível chegar ao menor preço em relação aos supermercados convencionais. Grandes números de vendas estão sendo feitos.

No caso do atacarejo, possui alto volume de vendas para compensar os preços baixos e lucrar na conta do cliente médio.

Grandes volumes de vendas

Como a ênfase em um atacarejo está no volume, os negócios são feitos a granel. Portanto, o que ajuda a garantir um preço competitivo, mas limita a seleção de produtos disponíveis a qualquer momento.

Tarifas que variam de preço

As redes costumam cobrar dois preços diferentes pelo mesmo produto: um para quem compra em grandes quantidades e outro para quem compra menos.

Como o atacarejo se diferencia de outros comércios?

Saiba um pouco mais sobre as diferenças entre Atacado, Varejo e Atacarejo.

Atacado

O negócio de atacado se destaca por comprar a granel de indústrias, que direcionam suas vendas para pequenos e médios supermercados. Alguns atacadistas (também chamados de “atacadão”) têm vendedores que visitam as empresas médias e pequenas, e desta forma, vender seus produtos.

Por exemplo, a pequena mercearia é como o bar da esquina ou a lanchonete do seu bairro. Desse modo, a indústria não consegue suprir as necessidades desse tipo de negócio devido ao volume de compras realizadas por seus clientes.

Varejo

Os negócios na lojinha, o supermercado, o hipermercado e o açougue de bairro que vende diretamente ao consumidor final são exemplos de comércio varejista. Pois, é neles que a grande maioria da população faz suas compras.

Atacarejo

Descreve um modelo de negócios em que as mercadorias são vendidas tanto para pequenos varejistas quanto diretamente para os clientes finais.

Sendo assim, o consumidor final poderá comprar pelo mesmo preço da lojinha da esquina. Logo, o que é uma grande vantagem visto que a maioria das lojinhas da esquina segue a regra de vender ao lojista pelo mesmo preço que vende ao consumidor.

Que tipo de pessoa compra em um atacarejo?

Você deve estar se perguntando agora, se vale a pena investir nesse modelo de negócio. O primeiro passo antes mesmo de começar a pensar sobre isso é determinar o tipo de cliente que normalmente visita esse tipo de negócio. A partir daí, você pode determinar se vale a pena segmentar esse público.

Então, de acordo com estudos realizados pela Kantar, o perfil de um comprador de um atacarejo possui as seguintes características:

Que buscam regularmente o melhor custo x benefício;

Além disso, é uma pessoa que tem menos tempo para fazer compras faz compras maiores por um longo período de tempo;

Quem tem um rendimento mais baixo e deve, por isso, usufruir de descontos e promoções;

Por fim, que tem famílias maiores e, portanto, sempre faz compras maiores.