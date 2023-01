Aprender sobre factoring pode fornecer uma opção viável para empresas que precisam de financiamento. Tendo em vista que o empresário prefere não abrir mão do controle de alguns aspectos da empresa ou lidar com a burocracia e altas taxas de juros de alguns bancos. Por isso que hoje, nós vamos indicar o que é factoring e como abrir uma.

O que exatamente é factoring?

É um tipo de operação financeira que envolve a venda dos direitos a serem pagos por dívidas futuras. Para capitalizar as oportunidades de mercado, a empresa negocia as condições de seus recebimentos de pagamento diferido. Aliás, a promoção de marketing é outro nome para essa estratégia.

Corporações (Factors) não se veem como instituições financeiras. Assim, o Banco Central do país não é obrigado a conceder nenhum tipo de autorização para o seu funcionamento, portanto não o faz.

Em suma, as agências de factoring são instituições financeiras que existem para fornecer às empresas capital de giro.

Como funciona empresas de factoring?

O factoring surgiu com a intenção de fornecer capital de giro para pequenas e médias empresas. Nesse sentido, a operação compreende três componentes distintos:

Terceirização do setor administrativo;

Criação de uma nova empresa e;

Integração da nova empresa na existente.

Assim, este tipo de empresa possui 3 diferentes elementos:

Agente de fomento: aquela empresa que compra o crédito (factor);

Fomentado ou aderente: aquela empresa que repassa recebimentos futuros;

Devedor ou sacado: pessoa física ou jurídica possuidor da dívida.

Ao celebrar um contrato de factoring ou faturização, o Factor e o Aderente concordam formalmente com os termos da relação comercial. Onde o Aderente dá como garantia para pagamentos futuros e contribui apenas com os valores que seriam depositados na conta da empresa.

Vamos supor que o proprietário de uma empresa seja capaz de criar um produto comercializável a um custo razoável. No entanto, os benefícios que irá gerar não são percebidos por um período de tempo considerável. Desse modo, ele pode procurar um sócio ou pedir um empréstimo em um banco para conseguir o dinheiro necessário para tornar a ideia realidade.

Dessa forma, é possível afirmar que a prática possibilita uma previsão de receita. Isso dá ao proprietário da empresa mais influência nas negociações corporativas. Logo, a empresa compradora de crédito (Factor) também presta serviços de avaliação e cobrança de crédito.

Com isso, a empresa deduz um percentual de perda do valor que efetivamente recebe. Isso implica não apenas os encargos de juros que são efetivamente incorridos durante a transação, mas também um prêmio de risco de crédito.

Como abrir uma empresa de factoring?

Um serviço de factoring é uma sociedade de economia mista regida pela faculdade de direito comercial, que só pode empregar pessoas jurídicas.

Todos os esforços de uma empresa de factoring estão concentrados na compra de notas de crédito ou direitos creditórios da empresa a preços mutuamente acordados.

Como os valores são inferiores aos valores reais dos títulos, a factoring consegue lucrar ao fornecer crédito rápido, fácil e com o mínimo de burocracia.

O único serviço de factoring é a aquisição de contas a receber. Como resultado, as empresas focadas neste serviço não se envolvem em empréstimos com juros ou na prestação de quaisquer outros serviços. Para não infringir a lei, o factoring precisa contar com recursos próprios.

Quais são os custos na abertura de uma empresa de factoring?

Um investimento inicial de pelo menos R$ 150.000,00 é necessário para abrir um negócio de factoring. Este valor leva em consideração o custo de instalação da infraestrutura necessária, bem como os salários e benefícios dos funcionários necessários.

O retorno financeiro mensal estimado pode exceder R$ 30.000,00. Aliás, este valor pode variar de acordo com a clientela alvo. Para iniciar um negócio de factoring, um empresário precisa apenas de um espaço de escritório de tamanho médio, digamos 50 m2, junto com as mesas, cadeiras e arquivos usuais.

Por fim, a papelada da empresa deve ser entregue a um contador, já que nenhuma outra documentação é necessária além do que normalmente é fundamental para um provedor de serviços de qualquer tipo.

Requisitos Legais Obrigatórios para o Estabelecimento de uma Empresa de Factoring

Além dos requisitos usuais para a constituição de uma factoring, o empresário deve optar pelo regime tributário baseado no Lucro Real. A lei obriga as empresas a calcularem a CSLL pelo resultado ajustado.

Além disso, o factoring deve ser registrado no COAF (Conselho de Controle das Atividades Financeiras), da Receita Federal. Por fim, deve aderir ao regime não cumulativo de contribuições ao PIS/PASEP e COFINS.