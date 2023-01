O que é Pagefile.sys? Como excluir o arquivo de paginação do Windows

Muitos elementos, sejam virtuais ou físicos, desempenham um papel importante em ajudar seu PC a funcionar corretamente. Um deles é Pagefile.sysum fator chave na sua máquina lidando com programas e arquivos maiores.

Mas consome muito espaço de armazenamento e certamente é uma preocupação se você estiver executando com pouco espaço de armazenamento. Então, se você quiser saber mais sobre esse arquivo e saber se pode excluí-lo, continue lendo o post.

O que é Pagefile.sys?

Pagefile.sys é um arquivo de sistema de paginação no Windows que ajuda a descarregar a memória RAM (Random Access Memory) quando ela é executada com pouco espaço de armazenamento. Ele é criado e operado automaticamente pelo sistema, e se você abriu muitos arquivos e aplicativos e a RAM não tem armazenamento suficiente, o Pagefile.sys irá armazenar isso.

Vamos entender isso com mais detalhes; suponha que você tenha aberto um aplicativo e o tenha mantido aberto em segundo plano. Em seguida, o aplicativo continuará consumindo RAM no seu dispositivo para que você possa acessá-lo rapidamente mais tarde.

Agora, se você abrir um novo app pesado, vai precisar de armazenamento suficiente disponível na RAM, então se sua máquina não tiver esse armazenamento, ela vai gravar alguns dados do app fechado no pagefile.sys.

Mais tarde, se você abrir o aplicativo minimizado, ele lerá os dados do Pagefile.sys sem usar a RAM.

Mas você também deve saber que a leitura de arquivos do Pagefile.sys é lenta em comparação com a leitura da RAM, e o processo se torna mais lento se você usar a unidade de disco rígido (HDD). No entanto, é útil para usuários que não precisam fechar o aplicativo totalmente para abrir outro.

Você pode excluir Pagefile.sys?

Pagefile.sys ocupa muito espaço de armazenamento em seu computador, então você vai querer excluir o arquivo por razões óbvias. Mas quando você tenta excluir o arquivo, ele diz “permissão negada,” “Arquivo em uso,” ou outras mensagens semelhantes; isso ocorre porque o Windows marcou esse arquivo como um “arquivo de sistema protegido”.

Portanto, você não pode excluir o arquivo convencionalmente. No entanto, você pode seguir algumas etapas extras para realizar a tarefa.

Mas antes de aprender o processo de exclusão e aplicação, você deve saber algumas coisas.

Quando sua RAM fica sem espaço de armazenamento, isso ajuda a eliminar a sobrecarga. Se não estiver disponível e você usar toda a RAM, sua máquina ficará atrasada e até poderá travar.

Portanto, se você não precisar usar totalmente a RAM, poderá excluir esse arquivo para liberar espaço no disco rígido.

Como excluir Pagefile.sys?

Você sabe que pode deletar o arquivo, mas o processo não é fácil. No entanto, você não deve se preocupar com isso; Eu compartilhei as etapas de todo o processo que você pode seguir para realizar a tarefa facilmente.

Primeiro, na barra de pesquisa do seu Windows, digite Painel de Controle e clique no resultado.

Após abrir o menu, clique em Sistema .

Na barra lateral esquerda, clique em Configurações avançadas do sistema.

Isso abrirá a guia Avançado, onde você verá a barra de menu Desempenho; clique no botão Configurações abaixo dele.

Agora, navegue até a guia Avançado e clique em Alterar.

Em seguida, desmarque a opção “ Gerenciar automaticamente o tamanho do arquivo de paginação para todos os dispositivos ” caixa.

Depois disso, verifique o “ Nenhum arquivo de paginação ” caixa.

Em seguida, confirme sua solicitação clicando em “ Definir .”

A seguir, clique em OK para aplicar as alterações.

Finalmente, reinicie sua máquina para remover o arquivo.

Como mover Pagefile.sys?

O tamanho deste arquivo depende dos recursos do seu computador e da memória RAM que ele possui. Mas movê-lo para um disco rígido externo não será uma má opção, pois não ocupará muito do armazenamento do seu computador e também salvará os dados. É melhor mover o arquivo do que excluí-lo.

Então, para fazer isso sem nenhum erro, você pode seguir estas etapas abaixo:

Primeiro, você precisa ir ao Painel de Controle no seu computador com Windows e pode fazer isso usando a barra de pesquisa.

Depois de abrir o painel de controle, selecione Sistema .

Você verá algumas opções na barra lateral esquerda; basta clicar em Configurações avançadas do sistema.

A próxima página mostrará a guia Avançado com muitas opções; você deve clicar no botão Configurações no menu Desempenho.

Você terá que ir para a guia Avançado na próxima página.

Então clique Mudar .

Agora, você verá “ Gerenciar automaticamente o tamanho do arquivo de paginação para todos os dispositivos ”; você precisa desmarcar isso.

Em seguida, você precisa selecionar o suporte de dados para onde deseja mover este arquivo.

Depois disso, verifique o “ Tamanho gerenciado pelo sistema ” caixa.

Você precisará confirmar suas alterações clicando em “ Definir .”

Ele irá avisá-lo com uma mensagem; basta clicar em “ Sim ”.

Por fim, reinicie o computador para permitir que ele exclua o arquivo antigo e crie um novo na unidade externa.

Como redimensionar Pagefile.sys?

Se você não deseja excluir o arquivo ou não possui um disco rígido externo, há outra coisa a fazer. Você pode limitar o tamanho total deste arquivo como quiser e, para fazer isso, siga estas etapas:

Você primeiro abre o Painel de Controle em suas janelas e pode fazer isso digitando-o na barra de pesquisa e clicando no resultado.

Em seguida, selecione Sistema e Segurança .

Agora, escolha Sistema .

Depois disso, clique em Configurações avançadas do sistema no painel esquerdo.

Em seguida, clique em Configurações na guia de desempenho.

Agora, vá para o Avançado aba.

Você verá um menu chamado “ Memória virtual, ” e abaixo dele, há um botão Alterar; clique nisso.

Em seguida, você precisa desmarcar a opção “Gerenciar automaticamente o tamanho do arquivo de paginação para todos os dispositivos” para que todas as outras opções possam ser operadas.

Agora, selecione a opção Custom Size e defina o limite para um mínimo de 800 MB a um máximo de 1024 MB.

Por fim, clique em “Definir”, seguido de OK para aplicar todas as alterações.

Conclusão

Então, agora você sabe o que é pagefile.sys e como excluí-lo. Também discutimos o processo de mover e redimensionar o arquivo. Espero que você tenha achado este post útil; se você enfrentar qualquer problema em qualquer etapa, deixe-me saber seus problemas nos comentários abaixo.

LEIA TAMBÉM: