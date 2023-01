O que é TAP Windows Adapter V9 e como removê-lo (2023)

Você pode usar sua conexão atual com a Internet para acessar a Internet com segurança usando este adaptador de rede virtual como parte do OpenVPN, um programa de software gratuito. Existe um Adaptador TAP-Windows V9 disponível na central de rede e compartilhamento ou no gerenciador de dispositivos.

Mas, às vezes, o Toque em Adaptador do Windows V9 pode ser o principal culpado por vários tipos de erros de rede. No entanto, para corrigir esses erros, temos algumas correções. Então, se você não sabe sobre isso, leia este guia até o final.

O que é um Adaptador de Rede TAP V9?

A conexão à Internet é possível com a ajuda de um adaptador de rede TAP, que é um dispositivo alimentado por software. Os PCs costumam usar esse componente para gerenciar conexões criptografadas, que fazem parte do hardware de rede.

Muitas VPNs o usam para proteger suas conexões e é um componente essencial do sistema. É imperativo ter em mente, no entanto, que os TAPs não interferem na transmissão de dados do sistema. Ao redirecionar o tráfego do sistema para os adaptadores TAP, eles permitem que o TAP utilize o sistema.

Dependendo do sistema operacional, os TAPs podem ser Tunnel Adapters ou Wintun Adapters. Ambos geralmente estão conectados a sistemas operacionais Windows, enquanto o último é normalmente um aplicativo independente.

Como alternativa, você pode encontrá-lo na rede e no centro de compartilhamento da bandeja do sistema. Resumindo, este adaptador possui um driver chamado Adaptador TAP-Windows V9. Este driver oferece suporte ao Protocolo de Internet versão 4 (IPv4).

Os usuários do Windows podem se conectar a servidores VPN com o driver de rede TAP-Windows Adapter. Não é necessário ter este driver para extensões de navegador VPN, mas é obrigatório para software VPN. Ele pode ser encontrado em C:/Arquivos de Programas/Tap-Windows. Dependendo do seu sistema operacional, você precisará saber o número exato da versão. Se um driver estiver corrompido, talvez seja necessário atualizá-lo.

Por que o adaptador Tap Windows V9 é usado?

Os serviços VPN conectam-se aos servidores usando o adaptador de toque do Windows. Portanto, este é um componente que você precisará instalar em seu sistema para a maioria dos clientes VPN (Express VPN, Nord VPN, CyberGhost turbo VPN).

Se você usar uma extensão de navegador VPN, não precisará fazer isso. No entanto, se você instalar um cliente VPN diretamente em seu sistema, não poderá encontrá-lo e também não poderá se beneficiar de todas as suas funcionalidades.

Não há risco associado à remoção do adaptador de toque do Windows. Certifique-se de que seu cliente VPN não seja usado para criar conexões privadas se estiver configurado de acordo. Existem alguns problemas que podem ocorrer nesse caso com o adaptador de toque do Windows, incluindo:

Interferência de rede. Restringindo o acesso à rede.

Há momentos em que os usuários entram em pânico quando um aplicativo encontrado não é instalado. Você pode se preocupar com malware e spyware aparecendo em seu dispositivo como aplicativos do nada. Não há vírus ou malware dentro do adaptador tap-windows.

Como remover o adaptador Tap Windows V9?

Certifique-se de que a conexão VPN esteja desconectada e que o cliente VPN esteja fechado. Você vai precisar clicar em Adicionar ou remover um programa (canto inferior esquerdo da tela). Escolha seu cliente VPN na lista e, em seguida, desinstale-o

Da próxima vez que iniciarmos/abrirmos nosso software VPN, os drivers do Windows reaparecerão. A menos que os programas necessários sejam removidos, os drivers serão instalados no seu computador automaticamente:

Use o Tecla do Windows + R para trazer o Corre janela. Usando a caixa de pesquisa, digite appwiz.cpl e clique no OK botão. Remova seu cliente VPN da lista.

Algumas perguntas frequentes – FAQs

Como você usa o TAP-Windows?

Você deve desinstalar e reinstalar o driver TAP-Windows Adapter V9 se estiver com problemas para se conectar à Internet. Ele deve primeiro ser ativado usando estas etapas:

Inicialmente, procure Configurações de rede e Internet antes de poder usá-lo. Clique no Alterar configurações do adaptador botão na barra de pesquisa depois de selecionar Status da rede na barra de pesquisa. Para corrigir esse problema, você deve reinstalar o driver TAP . Clique em Rede e Internet no Painel de controle para fazer o Adaptador TAP-Windows V9 funcionar no Windows 10. Para expandir a seção Adaptadores de rede, clique no botão Conexão de rede aba. Clique com o botão direito do mouse no Adaptador TAP-Windows V9 e selecione Habilitar ou Desabilitar . Se nenhuma das opções funcionar, reinicie o computador.

Existe a possibilidade de você entrar em pânico com a ideia de baixar e instalar este aplicativo. Apesar disso, existem muitos aplicativos de malware que aparecem como aplicativos quando são instalados.

O adaptador tap-windows manterá seu computador e dados pessoais completamente seguros, no entanto, se você estiver preocupado com sua privacidade. Como alternativa, você pode baixar um programa VPN. É possível acessar sites bloqueados em seu país com uma VPN ou rede privada virtual.

Você também estará protegido contra hackers e ISPs com VPNs, e suas conexões de servidor serão mais rápidas com VPNs. Apesar dos riscos associados aos ataques cibernéticos, as redes privadas virtuais são recomendadas por quase todos os profissionais de TI.

É uma boa ideia reinstalar ou excluir o Tap Windows Adapter V9?

Geralmente, removemos o adaptador VPN ao conectar-se à Internet usando uma conexão de rede VPN. Se você tiver um problema de conexão enquanto a conexão VPN estiver ativa, a melhor solução é reinstalar o adaptador tap windows v9 e ver se isso resolve o problema.

Existe a possibilidade de que o adaptador do Windows esteja causando problemas com sua conexão com a Internet se você já usou uma conexão VPN, mas não a usou nesse meio tempo. Há, no entanto, momentos em que pode ser necessário remover o adaptador.

Como reinstalar o adaptador TAP-Windows V9

Sempre que você não conseguir se conectar a uma VPN (independentemente do programa), comece verificando se o adaptador Tap está instalado corretamente e reinstalando-o se parecer corrompido. Aqui está um guia para reinstalar o adaptador Tap Windows:

Certifique-se de que a conexão VPN esteja desconectada e que o cliente VPN esteja fechado. Use o Tecla do Windows + R para abrir o corre janela. Digitar devmgmt.msc e clique OK . Ele vai abrir o Gerenciador de Dispositivos . Ao clicar na seta para frente, você pode expandir a lista suspensa para Adaptadores de rede no Gerenciador de Dispositivos. Procure o Adaptador Tap-Windows V9 . Geralmente, é possível resolver o problema reinstalando os drivers, se for o caso. Para desinstalar um driver, clique com o botão direito nele e selecione Desinstalar Vá em frente e inicie seu cliente VPN depois de remover o adaptador Windows Tap do Gerenciador de dispositivos. Seu software VPN pode solicitar que você instale o adaptador Tap Windows V9 ausente ou pode ser instalado automaticamente por conta própria.

O que é TAP Provider V9 para túnel privado?

Você deve conhecer o TAP Provider V9 for Private Tunnel se estiver procurando proteger seu computador contra spyware. Ao coletar dados sobre sua atividade online, este adware tenta rastreá-lo.

Você deve removê-lo o mais rápido possível, pois expõe informações confidenciais, como informações financeiras e pessoais. A boa notícia é que este adware pode ser removido do seu computador. Você pode removê-lo facilmente usando seu antivírus.

Embrulhar

Então, isso é tudo que temos para você em o que é Adaptador TAP-Windows V9 e como removê-lo. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Enquanto isso, para mais informações, comente abaixo e deixe-nos saber.

