O que Lula fará com os cartões do Auxílio Brasil em 2023

A partir de janeiro, o Auxílio Brasil dará lugar ao Bolsa Família. O novo projeto social trará uma série de mudanças em relação ao que se vê atualmente.

Neste sentido, alguns usuários estão em dúvida sobre o que vai acontecer com os cartões do Auxílio Brasil. A dica agora é manter estes dispositivos consigo porque eles deverão ser mantidos para os pagamentos do programa Bolsa Família. Segundo informações do site Metrópoles, o futuro governo já teria decidido que não faria sentido deixar de usar os dispositivos que já foram entregues.

Dados mais recentes do Ministério da Cidadania apontam que mais de 8,5 milhões de cartões já estão nas mãos de parte dos usuários do Auxílio Brasil. Estima-se que a pasta tenha gastado mais de R$ 93 milhões para bancar a produção destes dispositivos no decorrer deste ano.

Atualmente, o cidadão pode usar o cartão do Auxílio Brasil para sacar o dinheiro do programa. O usuário também pode usar o dispositivo para fazer compras presencialmente, já que o sistema do cartão possui um chip que permite a realização do sistema de débito.

Ainda tomando como base as informações mais recentes do site Metrópoles, é possível dizer que a ideia do novo governo é trabalhar para entregar novos cartões com a marca do Bolsa Família. Estes novos dispositivos seriam entregues apenas para as pessoas que não receberam o cartão do Auxílio Brasil e teriam basicamente as mesmas funções de movimentação do saldo.

A movimentação do Auxílio Brasil

As regras atuais do Auxílio Brasil indicam que o cidadão possui um prazo de 120 dias, ou seja, quatro meses para movimentar o dinheiro do benefício. Este prazo começa a contar do exato dia em que o individuo recebe o depósito em sua conta.

Há várias maneiras de se movimentar o dinheiro do Auxílio Brasil. Mesmo o cidadão que não recebeu o novo cartão, pode realizar a movimentação da quantia através do sistema do app do Caixa Tem. Através do aplicativo, é possível pagar contas, transferir saldos e até mesmo gerar um código para saque.

Para o Bolsa Família, a tendência natural é de que este sistema de movimentação seja mantido também para o próximo ano, ao menos em um primeiro momento.

PEC aprovada

Na última semana, o Congresso Nacional concluiu o processo de aprovação da chamada PEC da Transição. Este é o documento que libera R$ 145 bilhões dentro do teto de gastos a partir do próximo ano.

Com este dinheiro, o governo eleito deverá conseguir manter o Auxílio Brasil na casa dos R$ 600, além de criar um adicional de R$ 150 por filhos menores de seis anos de idade. Tais movimentações devem começar a sair do papel a partir de janeiro de 2023.

A tendência natural é de que o número de usuários do programa Auxílio Brasil diminua nos próximos meses. A avaliação da equipe de transição do governo Lula acredita que será necessário realizar um pente fino para excluir as pessoas que estariam tentando burlar o sistema de seleção.