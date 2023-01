OFÍCIO GERAL Calendário 2023: Programação de Feriados com TODAS as datas

Todo final de ano trabalhadores buscam saber sobre os feridos nacionais do próximo ano, sobretudo, em qual dia da semana será liberado e se haverá possibilidade de “emendar” a folga com mais um ou dois dias.

Vale ressaltar que o ano de 2022 foi ruim para quem gosta de feriados prolongados, uma vez que a maioria das folgas caíram em finais de semanas ou no meio da semana, como na quarta-feira, por exemplo.

No entanto, no próximo ano a situação é oposta, somente um folga cairá na quarta-feira e não poderá ser agregada ao dia seguinte ou anterior. Em outras palavras, haverá muitas possibilidades de fazer a chamada “ponte”.

Confira a seguir onde os feriados nacionais vão cair em 2023.

Datas dos feriados nacionais em 2023

Com exceção do dia 1º de janeiro de 2023, que cai no domingo, o primeiro feriado do ano, que será no dia 7 de abril (comemoração a Paixão de Cristo) cairá em uma sexta-feira. Veja os demais a seguir:

1º de janeiro (Confraternização Universal): domingo

7 de abril (Paixão de Cristo): sexta-feira;

21 de abril (Tiradentes): sexta-feira;

1º de maio (Dia do Trabalho): segunda-feira;

7 de setembro (Independência do Brasil): quinta-feira;

12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida): quinta-feira;

2 de novembro (Finados): quinta-feira;

15 de novembro (Proclamação da República): quarta-feira;

25 de dezembro (Natal): segunda-feira.

De acordo com o observado, quatro feriados caem na segunda ou sexta-feira, o que significa que o trabalhador terá mais dias de descanso se emendado ao fim de semana. Outros três serão na quinta-feira, o que abre espaço para quem pretende juntar o dia seguinte e garantir uma folga de quatro dias.

Pontos facultativos em 2023

De antemão, os feriados nacionais são previstos por lei federal e valem para todo o território brasileiro, já os pontos facultativos, só garantem a folga se a empresa ou o órgão público decidir por isso. Veja a seguir os pontos facultativos do próximo ano:

20 de fevereiro (Carnaval): segunda-feira;

21 de fevereiro (Carnaval): terça-feira;

22 de fevereiro (Carnaval): quarta-feira;

8 e 9 de junho (Corpus Christi): quinta e sexta-feira;

28 de outubro (Dia do Servidor Público): sábado.