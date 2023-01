Olodum apresenta tema para o Carnaval 2023

Foto: Magali Moraes

A banda Olodum irá desfilar no Carnaval de Salvador de 2023 tendo como temática “Tambores: A Batida do Coração – Caminhos da Eternidade”.

O tema traça um paralelo com a utilização dos instrumentos na contemporaneidade e da função ainda potente em reunir pessoas e comunicar por meio do toque. O foco da banda será nos tambores de Ghana e cultura dos povos Ashanti.

Além da conversa com a origem, a temática traça um paralelo dos tambores com a própria banda, que tem o instrumento como um grande referencial para Salvador e para o mundo.

Após dois anos sem desfilar, a banda homenageia mulheres e homens percussionistas, evidenciando a importância dos tambores e da conexão entre ancestralidade e expressão da subjetividade, e do Pelourinho como espaço sagrado do coração do Olodum.

O bloco tem sua saída na sexta-feira (17/02) no Pelourinho e na sequência no Campo Grande e no domingo (dia 19/02) no circuito Barra Ondina. O terceiro lote está disponível na Central do Carnaval.

