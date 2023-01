Onde jogar JetX?

JetX Test and Reviews e um pouco sobre a empresa. SmartSoft Gaming está na indústria há um pouco mais de 20 anos, fazendo Slots, Jogos de Cassino, Jogos de Bingo, Jogos de Keno e vários outros jogos. Na nossa opinião, sua obra prima é o JETX GAME.

Por ser a Slot ou Jogo mais diferente que surgiu no mercado nos últimos 10 anos e que mudará a indústria do Jogo.

Como funciona o JetX?

O JetX não parece nada parecido com os jogos de caça-níqueis normais. É uma interface gráfica de alta resolução com um gerador de números aleatórios (RNG) que influencia o resultado cada vez que você joga. Os jogadores apostam na vida útil de um jato pixelado voando a alturas mais altas até que ele caia. Enquanto este jato estiver subindo, seus ganhos potenciais aumentarão de acordo com o multiplicador aleatório para aquela rodada.

Para ganhar, você deve apostar e sair antes que o jato exploda. Mas ninguém sabe quando ele explodirá, esta é a parte interessante. Portanto, seu objetivo é entrar e sair de sua aposta enquanto você ainda está ganhando. Há muita intuição envolvida, portanto, se a sorte reside em você, então esta é uma chance de ganhar dinheiro.

Como jogar o Jet X?

Quer saber como jogar JetX? Pagar o JetX é tão fácil quanto uma torta. Primeiro, é preciso determinar a quantia que se quer arriscar. Faça sua aposta enquanto o jato sobe e simplesmente observe-o. Seus ganhos estarão se acumulando à medida que o avião continuar subindo. Se você não sair antes do avião cair, você perderá. Esse não é nosso objetivo, portanto, não dê uma chance à ganância. Uma vez que seus instintos lhe dizem para saltar, faça-o. Sua recompensa será a quantidade que você apostou vezes o multiplicador exibido, que é uma função da altura que o avião tinha alcançado no momento em que você saiu. Isso é fácil.

Então, quanto você levará para casa?

Vamos dividir mais abaixo. Susan quer jogar JetX, então:

Susan decide apostar $5

Ela espera que o jato seja lançado e salta para dentro.

Ela observa o multiplicador subir à medida que o avião se move mais alto

O multiplicador está agora em 5x

Susan está confiante o suficiente para que ela aperte o botão “coletar”.

Mais tarde o jato cai com um multiplicador de 8,5x, mas Susan já está fora

Em poucos segundos, seus ganhos fluem para dentro. Ela acaba de ganhar dinheiro ao se divertir.

No exemplo acima, Susan ganhou $5 multiplicados por 5, o que é um enorme lucro de vinte e cinco dólares.

JetX permite que você ganhe dinheiro fácil, sem quebrar um suor. Seu lucro depende puramente do valor de sua aposta, da altura do jato e de quanto tempo ele leva. Lembre-se de que a vitória máxima possível é de $20.000.

O que faz do JetX um jogo especial?

JetX é um jogo puramente baseado na sorte e não requer que o usuário possua nenhuma habilidade para ser bem-sucedido depois de jogar. O jogo apresenta um jato que começa a decolar do chão e para o ar.

A premissa do jogo é que o jato irá cair em algum ponto, às vezes mais rápido do que outros. Como resultado, os jogadores ficam com a importante decisão de quando retiram seus ganhos.

Quanto mais tempo o jato permanecer intacto e em vôo, mais alto será o multiplicador. Basta fazer sua aposta e multiplicá-la pelo número na tela para ter uma idéia do quanto você está ganhando. Há algumas estratégias que você pode usar para ajudá-lo a ganhar mais do que perder.

O JetX funciona bem, e os gráficos são suaves, proporcionando uma experiência divertida. O fato de haver um novo jogo após 15 segundos significa que você tem mais oportunidades de ganhar dinheiro. Além do JetX, há uma série de jogos de crash que você pode explorar.

Preste atenção no que os concorrentes jogam

Ao entrar no jogo, você verá uma lista de outros jogadores que também estão tentando sua sorte no JetX. Se você for paciente, você pode seguir alguns jogadores para ver quanto eles estão apostando e fazendo com cada rodada. É possível identificar uma estratégia vencedora através desta rota.

Use a função Auto-Cash out

Se você sente que não pode confiar em seus instintos, especialmente quando o calor está ligado e você precisa ser rápido, é melhor confiar no auto-funcionamento do jogo. Mudar para automação significa que o jogo sairá automaticamente quando atingir uma quantia que você já tenha definido.

Por exemplo, se você estiver instruindo o jogo a cobrar em duas vezes a aposta, ele automaticamente adicionará quaisquer ganhos à sua conta após duas vezes, desde que o jato ainda esteja ativo e ainda não tenha caído.

RTP e volatilidade

Não há informações sobre Jet X RTP ou volatilidade disponíveis, simplesmente por causa da jogabilidade única. Ou você faz dinheiro cedo e ganha pouco, ou continua esperando e perde todo o seu ganho. A jogabilidade é encantadora e direta, mas cabe a você ganhar grande ou não. Altamente recomendado!

FAQ

Posso realmente ganhar no JetX?

Sim. A SmartSoft Gaming vem lançando incríveis jogos play-to-earn que tornaram algumas pessoas ricas. Você poderia facilmente ganhar mais do que seu salário mensal se a sorte e a estratégia estivessem do seu lado. Lembre-se de apostar com responsabilidade.

Posso jogar o Jetx gratuitamente?

Infelizmente, o JetX não tem um jogo experimental ou gratuito de qualquer tipo. Você deve investir dinheiro real para jogar e começar a ganhar.

O Jet X está disponível em dispositivos móveis?

A resposta é sim. O jogo é compatível com todos os dispositivos, incluindo PCs, tablets, e telefones andróides e iOS.