Ônibus deixam de circular no Parque São Cristóvão, em Salvador

Os ônibus do transporte público do bairro Parque São Cristovão, em Salvador, interromperam as atividades, na noite de segunda-feira (2), após um grupo de bandidos tentarem atear fogo dos veículos.

Segundo informações de uma testemunha, que não quis ser identificada, a confusão começou após um coletivo quase atropelar um cachorro, mas a polícia não confirmou a informação.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia (PMBA) informou que os suspeitos atravessaram um coletivo e tentaram incendeia-lo. A ação não foi concluída por conta da chegada dos policiais da 49ª CIPM. Até o momento, ninguém foi preso.

O Sindicato dos Rodoviários ainda não se pronunciou sobre o caso.

