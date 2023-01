Ônibus gratuito está DISPONÍVEL para jovens; veja como VIAJAR DE GRAÇA

Você sabia que os jovens brasileiros podem viajar de graça pelo país? Isso porque o Governo Federal oferece um benefício que fornece ônibus gratuito para todos os jovens.

Trata-se do ID Jovem, um documento de identificação que oferece vários benefícios para o jovem de baixa renda. Além de conseguir viajar de graça em ônibus interestaduais, o portador da identidade jovem também consegue descontos em cinemas, teatros e shows.

Quer saber mais sobre quem pode participar e como se cadastrar para receber o benefício? Confira a nossa matéria na íntegra!

Quem tem direito a ônibus gratuito pelo ID Jovem?

Em primeiro lugar, para ter direito a todos os benefícios do ID Jovem, é necessário ter entre 15 e 29 anos, além de estar enquadrado como baixa renda.

Vale ressaltar também que este não é um benefício exclusivo para quem está matriculado em uma instituição de ensino. Sendo assim, qualquer pessoa que se adéque aos requisitos pode participar, independente se estiver estudando ou não.

Confira os requisitos para participar do programa:

Ter entre 15 e 29 anos;

Renda familiar mensal deve ser de até dois salários mínimos;

Ter cadastro no CadÚnico (Cadastro Único) do Governo Federal atualizado nos últimos 24 meses.

Como solicitar o benefício e emitir o ID Jovem?

Para solicitar o benefício e ter direito a todos as suas vantagens, primeiro você precisa se certificar de que cumpre todos os requisitos exigidos pelo programa.

Para se cadastrar ou atualizar os seus dados, você precisa se dirigir ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do seu município. É possível que sejam solicitados comprovante de renda e comprovante de residência, além do documento de identificação com foto e o NIS (Número de Identificação Social).

Após o atendimento presencial e atualização dos dados, é possível emitir o ID Jovem de forma online diretamente do seu celular. Para isso, basta baixar o aplicativo ID Jovem. Ele está disponível para aparelhos Android e IOS.

No app, você precisará preencher os seguintes dados:

Número de Identificação Social (NIS);

Nome Completo;

Data de Nascimento;

Nome da Mãe.

Após o processamento dos dados no aplicativo, a sua carteirinha será emitida e você poderá consultar diretamente no app sempre que necessário. A sua validade é de 180 dias.

Como conseguir ônibus gratuito com o ID Jovem?

Agora que você já sabe como se cadastrar e emitir a carteirinha do ID Jovem, deve estar se perguntando o que é preciso para conseguir ônibus gratuito por meio dela, não é mesmo?

As pessoas que possuem cadastro ativo têm direito ao transporte gratuito interestadual, ou seja, nos transporte entre os estados. Toda linha de ônibus deve reservar duas poltronas do transporte convencional totalmente gratuito para os jovens. Além disso, também deve reservar outras duas com 50% de desconto.

Para conseguir transporte de ônibus gratuito entre os estados, você precisa se dirigir a uma agência de vendas presencial e solicitar a passagem pelo ID Jovem. Assim, deve apresentar a carteirinha para comprovar que é um beneficiário do programa.

Dessa forma, você poderá obter desconto total ou parcial da sua passagem em uma das quatro vagas reservadas em cada ônibus convencional.

Vale ressaltar que a empresa não possui a obrigação de emitir a passagem com desconto de forma online. Sendo assim, é fundamental que você se dirija a um terminal rodoviário para emitir a sua passagem de forma presencial.