Ônibus voltam para pontos convencionais na Estação da Lapa

A cratera que se abriu na Estação da Lapa no final do ano passado foi consertada, e os ônibus que tinham sido realocados em outros pontos voltaram para as paradas convencionais nesta segunda-feira (2), segundo informações divulgadas pela prefeitura.

O problema surgiu na plataforma F, no subsolo da estação. A medida engloba as linhas 0136 – LB1 Lapa x Chame Chame, 0137 – LB2 Lapa x Barra Avenida e 0903 – Lapa x Boca do Rio, 0138 – Lapa x Garibaldi/Ondina, 0138-01 – Lapa x Vale do Canela, 0140 – Lapa x Rio Vermelho (Cardeal da Silva) 0140-01 – Lapa x Federação/HGE, que tinham sido transferidas para o andar térreo em dezembro do ano passado.

Em nota, a prefeitura informou que a Superintendência de Obras Públicas (Sucop) foi responsável pelo serviço no local. Além da recuperação do asfalto no trecho, também foi realizada uma avaliação no perímetro para evitar quaisquer intercorrências que possam colocar em risco quem circula na estação.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.