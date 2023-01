A Ontex é uma multinacional e atua na produção de produtos para higiene pessoal de bebês, adultos e mulheres. A empresa está presente em mais de 100 países em todo o mundo e neste momento, está recrutando novos profissionais para se tornar um colaborador e complementar o sucesso das suas atividades. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e tudo sobre o processo seletivo.

Ontex abre NOVOS empregos pelo país; veja os cargos

No Brasil, a Ontex é detentora de marcas como POM POM, Cremer, Sapeka, Turma da Mônica Baby, Moviment, entre outras. Trata-se de uma empresa que é apaixonada pelo que faz e busca entregar qualidade a todos os seus clientes. E para que isso aconteça, a companhia atua com uma equipe de profissionais preparados em suas filiais.

A empresa acredita na força da diversidade para gerar transformações, vantagem e inovação e por isso, oferece um ambiente de trabalho diverso e familiar, onde seus colaboradores podem mostrar seus talentos diariamente. Confira, a seguir, as oportunidades abertas pela companhia.

Analista de Infraestrutura Sênior – Senador Canedo/GO;

Promot. de Merchandising (Exclusivo PCD) – São Paulo;

Gerente Comercial – Rio de Janeiro;

Assistente de Atendimento ao Cliente (Exclusivo PCD) – Goiânia/GO;

Supervisor de Prod. – Goiás;

Gerente de Marketing e Inovação – São Paulo;

Auxiliar de Prod. – Senador Canedo/GO;

Jovem Aprendiz (Customer Service) – Goiânia/GO;

Téc de Enfermagem do Trab. – Senador Canedo/GO.

Veja também: Quem Disse Berenice abre banco de talentos e empregos pelo país

Como se candidatar

Aos interessados em se candidatar nas oportunidades, basta seguir as orientações publicadas no site 123 empregos.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos.