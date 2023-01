Operação é deflagrada no Complexo Penitenciário em Salvador

Foto: Reprodução/ TV Bahia

Uma operação policial foi deflagrada na manhã deste sábado (14), na Penitenciária Lemos Brito, que faz parte do Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador, para investigar a presença de armas com internos da unidade, de acordo com a TV Bahia.

A Lemos Brito recebe presidiários condenados ao regime fechado. Participam da operação agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Polícia de Choque e outras unidades especializadas em parceria com a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Ainda segundo a TV Bahia, os policiais realizam vistorias nas celas e revistam internos em busca de armas e outros materiais ilícitos.

