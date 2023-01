Orquestra Afrosinfônica convida Luedji Luna para concerto

Foto: Jardel Souza / Divulgação

A cantora e compositora baiana Luedji Luna é a próxima convidada do projeto Vozes Negras, da Orquestra Afrosinfônica, no próximo dia 25, às 19h, na Estação Imbuí do Metrô. O projeto, que tem patrocínio do Instituto CCR e CCR Metrô Bahia, já recebeu artistas como Russo Passapusso, Gerônimo Santana e Mariella Santiago que se apresentaram para os clientes do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas.

A série de concertos no metrô é fruto de uma parceria entre a concessionária e a organização social Casa da Ponte que abriga a Orquestra Afrosinfônica, e tem o comando do maestro Ubiratan Marques.

A Orquestra Afrosinfônica reúne 23 músicos que se apresentam no piano, percussão, sopros e contrabaixos. Criada em 2009, a orquestra também dá destaque ao naipe de vozes femininas inspirado nos terreiros de candomblé e no cancioneiro popular.

Serviço

O quê: Concerto Vozes Negras – Orquestra Afrosinfônica, com a participação de Luedji Luna

Quando: dia 25 de janeiro (quarta-feira), às 19h

Onde: mezanino da Estação Imbuí do Metrô

Leia mais sobre Agenda Cultural no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.