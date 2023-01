A Orthopride oferece tratamentos ortodônticos e estéticos desde 2009. A companhia foi fundada para oferecer aos seus clientes mais qualidade de vida e saúde e iniciou a semana com diversas oportunidades de trabalho em várias regiões do Brasil. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e tudo sobre a seleção de candidatos.

Orthopride abre novas VAGAS de emprego no país

Através de um atendimento diversificado e tecnologia de última geração, a Orthopride possui o objetivo de levar o melhor atendimento e as melhores serviços, proporcionando uma experiência única aos seus clientes. Diante disso, a companhia investe em seus colaboradores e atua com uma equipe de profissionais focados e dedicados.

Nesse momento, a Orthopride está em busca de novos profissionais para fazer parte do seu time. As vagas disponíveis exigem trabalhadores captados e talentosos. Confira, a seguir, as oportunidades disponíveis e os locais de trabalho.

Aux. de Cobrança – RJ, RS, DF, MG;

Promo. de Vendas – Goiânia/GO;

Estágio no setor Administrativo – Rio de Janeiro;

Ortodontista – Apucarana/PR;

Aux. de Contratos – São José dos Campos/SP;

Téc. de Saúde Bucal – Nova Iguaçu/PR;

Pessoa Executiva de Expansão e Franquias – Rio de Janeiro;

Pessoa Divulgadora – Rio Grande do Sul;

Aux. de Serviços Gerais – Teresópolis;

Telemkt Ativo – Rio de Janeiro;

Gerente ADM Operacional – Marília;

Estágio na área de Marketing – Rio de Janeiro.

Veja também: Delta Supermercado abre novos EMPREGOS em São Paulo

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, os interessados devem realizar a sua inscrição através do link publicado no site 123 empregos.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos.