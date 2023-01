A Orthopride atua como franqueadora de estética e ortodontia e iniciou suas operações no ano de 2009 no Rio de Janeiro. As unidades da companhia são projetadas para oferecer aos seus clientes comodidade, além de um atendimento diferenciado e uma tecnologia de ponta. Para dar continuação ao seu processo de expansão, a Orthopride está contratando diversas pessoas. Confira.

Orthopride abre NOVAS vagas de emprego pelo país

Tudo que é bom começa com um sorriso e por isso a Orthopride nasceu para oferecer qualidade de vida, saúde e muitos sorrisos aos seus clientes. Atualmente são mais de 200 mil pacientes distribuídos em várias regiões do Brasil.

Com mais de 10 anos de experiência, a Orthopride valoriza a qualidade e excelência entregue em seus serviços, além da contratação de profissionais qualificados e empenhados em entregar as melhores atividades. Vale a pena conferir as vagas disponíveis e tudo sobre o processo seletivo.

Vendedor Interno – Suzano/SP;

Divulgador Interno – São Paulo;

Gerente Administrativo Comercial – São José dos Campos/SP;

Supervisor de Vendas – Brasília/DF;

Telemkt Ativo – Rio de Janeiro;

Gerente Administrativo Comercial – São José dos Campos/SP;

Representante Comercial – Rio de Janeiro;

Supervisor de Vendas – Rio de Janeiro;

Recepcionista – Porto Alegre/RS;

Operador de Telemarketing – São Paulo;

Auxiliar de Serviços Gerais – Apucarana/PR.

Veja também: Ypê abre vagas de emprego em todo o Brasil; veja os cargos

Como se candidatar

Aos interessados em se candidatar nas vagas anunciadas, podem entrar no site 123 empregos e realizar a inscrição através de um currículo atualizado para os cuidados da empresa.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e confira todos os processos seletivos de grandes empresas.