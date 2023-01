ÓTIMA NOTÍCIA para quem recebe Bolsa Família; PAGAMENTO de R$900; veja quem tem direito

Todo mundo já sabe que, em 2023, o programa Bolsa Família voltou para substituir o antigo Auxílio Brasil. Mas a novidade é que, agora, boa parte dos beneficiários poderão receber o benefício de até R$ 900.

É isso mesmo! O Governo Federal já anunciou o pagamento do bônus do Bolsa Família e irá beneficiar milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social e financeira do país.

Quer saber mais sobre quem terá direito a receber este valor? Então confira a nossa matéria na íntegra e fique por dentro de todas as informações sobre o assunto!

Quem tem direito ao Bolsa Família de R$ 900?

Ao assinar a nova Medida Provisória, o presidente Lula determinou a manutenção do Bolsa Família no valor de R$ 600, assim como estava sendo realizado os pagamentos do Auxílio Brasil até dezembro de 2022.

Assim, este será o pagamento mensal para todos os beneficiários em geral. No entanto, um grupo específico de pessoas poderá receber até R$ 900 todos os meses.

Para receber o benefício, é necessário ter como membro familiar crianças de até 6 anos de idade. Isso porque o Governo Federal anunciou que irá pagar um bônus no valor de R$ 150 para cada criança nesta faixa etária.

Cada família beneficiária poderá cadastrar até 2 crianças para receber o bônus. Sendo assim, o valor base do Bolsa Família somado ao bônus de 2 crianças, resultará no benefício de R$ 900.

Quando o bônus do Bolsa Família começará a ser pago?

Os pagamentos da primeira parcela do Bolsa Família já começaram. No entanto, neste primeiro momento, não haverá repasses referente ao bônus. Sendo assim, todos os beneficiários receberão apenas o valor base.

Isso porque o bônus só começará a ser pago após a conclusão da revisão dos cadastros do Bolsa Família, já anunciado pelo Ministério do Desenvolvimento Social.

O objetivo da revisão é analisar os dados do CadÚnico e excluir as famílias que não se enquadram nas regras do programa e estão recebendo o benefício de forma irregular. Dessa forma, mais pessoas em estado de pobreza e pobreza extrema poderão ser beneficiadas.

Como irá funcionar a revisão do Bolsa Família?

A revisão do Bolsa Família irá analisar os dados do CadÚnico. Sendo assim, todas as pessoas com cadastro ativo serão convocadas para atualizarem os seus dados. A previsão é que a conclusão da atualização ocorra nos primeiros 90 dias do ano.

De acordo com o Governo Federal, a intenção é unir os dados das prefeituras e governos estaduais, a fim de realizar a atualização de todos os cidadãos inscritos no CadÚnico.

Após todos estarem com os seus dados atualizados, o governo irá realizar uma análise geral para filtrar aqueles que são elegíveis para participar do programa. Ou seja, as pessoas que se enquadram nas regras do Bolsa Família, mas ainda não recebem o benefício.

Calendário de pagamentos janeiro de 2023

Os pagamentos da primeira parcela do Bolsa Família já começaram a ser repassados pela Caixa Econômica Federal desde o dia 18 de janeiro.

O calendário de pagamentos do novo Bolsa Família distribui os repasses ao longo dos dias de acordo com o último número do NIS de cada beneficiário. Sendo assim, a cada dia, um novo grupo já pode ter acesso ao valor em suas contas.

A seguir, confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família referente a janeiro de 2023:

Final de NIS 1: 18 de janeiro (pago)

Final de NIS 2: 19 de janeiro (pago)

Final de NIS 3: 20 de janeiro (pago)

Final de NIS 4: 23 de janeiro (pago)

Final de NIS 5: 24 de janeiro (pago)

Final de NIS 6: 25 de janeiro

Final de NIS 7: 26 de janeiro

Final de NIS 8: 27 de janeiro

Final de NIS 9: 30 de janeiro

Final de NIS 0: 31 de janeiro