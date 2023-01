Pagamento do Bolsa Família será ANTECIPADO; Confira as novas datas

Os pagamentos do Bolsa Família serão iniciados na próxima quarta-feira, dia 18 de janeiro. De acordo com o calendário oficial, os repasses devem ser realizados da mesma maneira que ocorria em 2022.

Além disso, alguns grupos de beneficiários poderão contar que algumas pequenas antecipações nos pagamentos.

Pagamento antecipado do Bolsa Família

Como mencionado, os pagamentos do Bolsa Família também terão pequenos adiantamentos. De acordo com informações oficiais, os repasses que estão programados para serem liberados nas segundas-feiras serão depositados no sábado anterior à data marcada.

Portanto, as famílias deverão receber os pagamentos do Bolsa Família dois dias antes. Confira quem será beneficiado pela antecipação:

Beneficiários com NIS final 4 : pagamentos programados para o dia 23 janeiro, mas recebem no sábado, dia 21 de janeiro;

: pagamentos programados para o dia 23 janeiro, mas recebem no sábado, dia 21 de janeiro; Beneficiários com NIS final 9: pagamentos programados para o dia 30 janeiro, mas recebem no sábado, dia 28 de janeiro.

Quem receberá o Bolsa Família?

De antemão, é importante frisar que os novos critérios para recebimento dos valores do Bolsa Família serão adicionados e não substituirão os atuais. Confira quem deve receber o benefício:

Regras do antigo Auxílio Brasil:

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico);

Estar em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00; ou

Estar em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210,00; ou

Ter entre os membros que residam na mesma casa e sejam inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Comprovar a matrícula das crianças na escola;

Apresentar os comprovantes de vacinação dos menores de idade;

Gestantes devem se submeter ao acompanhamento de pré-natal.

Nutrizes (mães que estão amamentando) também devem passar por um acompanhamento.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em janeiro

Como mencionado, o pagamento das parcelas começa no dia 18 de janeiro, seguindo o NIS do beneficiário. Confira o calendário abaixo:

18 de janeiro – NIS final 1;

19 de janeiro – NIS final 2;

20 de janeiro – NIS final 3;

23 de janeiro – NIS final 4;

24 de janeiro – NIS final 5;

25 de janeiro – NIS final 6;

26 de janeiro – NIS final 7;

27 de janeiro – NIS final 8;

30 de janeiro – NIS final 9;

31 de janeiro – NIS final 0.

Como consultar o pagamento do Bolsa Família?

Veja as opções para consultar o benefício a seguir:

Consulta no App CadÚnico

Acesse o App CadÚnico e faça login usando seu CPF; Selecione a opção “Consulta completa”: Confira se o cadastro está atualizado e com benefício ativo.

Consulta no App Bolsa Família

Acesse o App Bolsa Família ou App Auxílio Brasil e faça login usando seu CPF; Na primeira página o aplicativo vai mostrar se a família foi aprovada, fazendo o reconhecimento por meio do CPF.

Por telefone

Central de Atendimento 111 – Caixa Econômica Federal;

Central de Atendimento 121 – Ministério da Cidadania.