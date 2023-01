Pagamento do IPTU com desconto começa nesta quinta-feira (5)

Foto: Ascom/Sefaz

A Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) liberou a emissão dos boletos de pagamento da cota única ou primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com desconto. A taxa é de 7% e pode ser paga a partir desta quinta-feira (5) até a data do vencimento. É possível também adquirir o código de barras pelo no site da entidade.

Vale pontuar que a entidade já enviou a guia de pagamento também para as residências dos contribuintes, que devem receber os boletos a partir da segunda quinzena deste mês de janeiro. O alerta é que a grande maioria dos imóveis tem vencimento previsto para o dia 5 do próximo mês. Quase 553 mil imóveis receberão a notificação de lançamento do imposto.

Para emitir o Documento de Arrecadação Municipal (DAM), o contribuinte deve acessar o site da Sefaz e ir até aba de emissão da 2ª via do IPTU/TRSD ou comparecer em um dos postos de atendimento espalhados pela cidade. Conforme anunciado pela administração, o imposto predial de 2023 foi reajustado com base na inflação acumulada, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A correção é de 5,9%.

Pagamento

Com intuito de facilitar a vida dos cidadãos, a Sefaz disponibilizou o pagamento do IPTU de forma on-line, através do Pague Fácil, com acesso através do próprio site do órgão. O canal permite uma visualização rápida e intuitiva dos boletos e possibilita pagar em débito automático e cartão de crédito ou débito.

Além da plataforma digital, é possível realizar o pagamento via terminal de autoatendimento, aplicativo de celular, internet banking, agências bancárias credenciadas e casas lotéricas.

Ampliação da faixa de isenção

Como anunciado em dezembro, a Prefeitura ampliou a faixa de isenção do IPTU. Agora, mais de 266 mil imóveis avaliados até R$ 126.019,45 estarão isentos do imposto. Com essa atualização, Salvador permanece à frente de cidades como Fortaleza (149 mil) e Curitiba (88 mil) no número de inscrições dispensadas do pagamento.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.