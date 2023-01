Pai de Bruna Griphao explode na web e detona Gabriel Tavares

Foto: Reprodução/ Instagram

Paulo Orphao, pai da atriz Bruna Griphao, desabafou nas redes sociais após ver cenas da filha com Gabriel Tavares dentro do Big Brother Brasil 23.

Antes mesmo do recado dado por Tadeu Schimdt ao vivo durante a edição do último domingo (22), Paulo criticou o modelo pela forma como ele estava tratando a filha dentro do reality show. “Abusivo filho da p*ta”, escreveu no Instagram.

Procurado pela revista Quem, Orphao resumiu o sentimento em uma frase. “Estou muito triste”, disse ao confirmar a veracidade da postagem feita nas redes sociais.

Dentro do BBB, Bruna lamentou ter sido chamada atenção sobre o início de um relacionamento abusivo dentro do reality e chorou ao imaginar como a família vem lidando com toda situação.

“Eu só fico pensando no meu pai… Ele deve estar querendo me arrancar daqui. Minha família vendo isso, que vergonha. Que vergonha, eu não vim para isso.”

Leia mais sobre Notícias no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.