Pai suspeito de sequestrar os próprios filhos é preso na Bahia

Foto: Divulgação / PRF

Um homem, suspeito de sequestrar os próprios filhos, foi preso na cidade de Seabra, localizada na Chapada Diamantina, interior da Bahia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF BA), a prisão aconteceu na quinta-feira (19) e o sequestro das crianças dias antes.

Tudo começou pela manhã, por volta das 9h20, quando uma equipe da PRF estava realizando uma ronda na BR-242. Um homem foi abordado e ele apresentou inquietação e nervosismo. Aos policiais, o suspeito contou que ele estava nervoso porque o motorista de um carro por aplicativo tinha levado seus 2 filhos e fugido pela rodovia.

Ele disse também que as crianças, 9 e 4 anos de idade, estavam a bordo de um Voyage, de cor vermelha.

Foto: Divulgação / PRF

Ao entrar em contato com o posto central de Seabra, os policiais conseguiram interceptar o automóvel suspeito na altura do quilômetro 430 da BR-242. Na condução do veículo, estava um homem de 26 anos e os filhos do suspeito.

O inusitado foi que o motorista relatou aos policiais, que trabalhava como motorista por aplicativo e que foi contratado pelo pai das crianças para fazer uma ‘corrida’ de Luís Eduardo Magalhães até a cidade de Barro Alto. Ele informou ainda que durante o trajeto, o pai dos garotos resolveu descer do carro e deu ordem que continuasse a viagem até o local combinado.

O Conselho Tutelar de Luís Eduardo Magalhães foi acionado e as investigações identificaram a existência de um mandado de busca para as crianças, além de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha contra o pai dos garotos.

Os policiais prenderam o pai das crianças por sequestro e pelo crime de denunciação caluniosa.

O mesmo já responde na Justiça pelos crimes de homicídio e estelionato. Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Seabra para continuidade das investigações. As crianças foram encaminhadas ao Conselho Tutelar.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.