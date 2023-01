Paolla Carosella é a nova apresentadora do GNT

Foto: Reprodução/ Redes sociais

Paolla Carosella vai brilhar nas telinhas a partir deste ano. A ex-jurada do ‘Masterchef’ foi anunciada nesta terça-feira (3) como apresentadora de um programa no GNT. A novidade foi revelada no Instagram.

“Vocês pediram e… ela veio aí!!!Paola Carosella entra para a família GNT em 2023, pra todo mundo ter um ano novo recheado de um bom papo e receitinhas, é claro! Alma De Cozinheira No GNT estreia ainda no primeiro semestre e você pode acompanhar tudo sobre os bastidores aqui nas redes sociais, viu?”, escreveu o perfil oficial do GNT nas redes sociais.

“Tô muito feliz, venham junto. É uma honra fazer parte e estou feliz de poder dar isso pra vocês, de presente”, a cozinheira.

Vale destacar que ela também fará parte do time de jurados do novo reality culinário da TV Globo: ‘Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua’. A atração irá ao ar nas tardes de domingo. O chef João Diamante também fará parte do júri. Leandro Hassun será o apresentador.

