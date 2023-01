Para pagar até 90% MENOS na CONTA DE LUZ você deve fazer ISSO

Já faz um tempo que a energia solar está ganhando seu espaço em solo brasileiro, pois é um ambiente propício para tal produção. Atento a esse potencial, uma empresa chamada Grupo Rio Branco, projetou uma rede de franquias. A Provedor Solar promete redução considerável na conta de luz de vários cidadãos.

A empresa é atuante em modelos de negócios que não precisam de ponto comercial. Um desses modelos é o comércio dos projetos dos sistemas fotovoltaicos utilizados em residências, indústrias, comércios, empresas, bem como nas propriedades rurais. Quem preferir, além da comercialização, poderá ter uma equipe montada, atuando com instalações. Para saber mais sobre como isso afetará na redução dos custos da conta de luz, continue lendo a matéria que o Notícias Concursos preparou para este domingo (29).

Suporte e lucro

Os franqueados não precisam ter prévio conhecimento ou mesmo experiência no setor de energia solar se quiserem investir no projeto. Isso porque tudo se desenvolve e é homologado por engenheiros integrantes da Provedor Solar.

O cliente tem condições de ser um expert somente realizando os treinamentos oferecidos nos centros de treinamento teórico e prático, localizados em São Paulo. Ademais, há um suporte contínuo oferecido a todos os franqueados.

Para investir na franquia é preciso desembolsar aproximadamente R$ 56 mil, contudo, a lucratividade é variável. Sendo algo interessante, oscilando entre 35% até 45%, pois depende da formatação que a franquia tem.

Uma estimativa de capital de giro fica em torno de R$ 10 mil. Já a média de faturamento mensal chega aos R$ 70 mil durante 9 meses. A empresa promete menor custa na conta de energia elétrica do contratante, possui cinco unidades no país.

O franqueado recebe total apoio na implantação, no treinamento para gerir as vendas, para administrar, cuidar do financeiro e para instalar o sistema. Sem contar que tem suporte no marketing, na assessoria de imprensa, bem como o suporte que é preciso para o negócio prosperar.

Menos despesa na conta de luz

De acordo com a Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica), quem usa energia solar consegue diminuir até 90% do valor da conta de luz. Para os que desejam instalar as placas fotovoltaica em casa ou na empresa, existem incentivos, inclusive financiamentos nos bancos privados.