Parangolé lança clipe de ‘Bombeiro’, aposta para hit do verão 2023

Foto: Divulgação

A banda Parangolé lançou sua aposta oficial para música do verão! A música “Bombeiro” já estava sendo apresentada em shows mas agora quem quiser ouvir o hit já pode ver o clipe oficial da música pelo Youtube.

Em uma performance quente, o cantor Tony Salles utiliza uma bazuca de CO2 para “apagar o fogo” da multidão no clipe. “Bombeiro tem a cara do Carnaval! Não vejo a hora de ver a galera atrás do trio curtindo e pulando muito com nosso hit! É uma música muito dançante, que resgata a magia da galera fantasiada nas ruas, com coreografia marcante e com certeza será o hino do nosso verão”, afirma o artista sobre a nova aposta da banda.

O clipe foi gravado em dois dias em locais de Salvador e a letra da música é uma composição de Breno Casagrande, Victor Casagrande, Robson Ribeiro e Fagner Ferreira. Além do Youtube, a música já está disponível em todas as plataformas de áudio. Veja abaixo o clipe do hit do verão 2023 da Paragonlé:

