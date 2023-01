Park Salvador retorna com novidades; conheça experiência

Foto: Mateus Ross

O verão de Salvador sempre tem algo há mais a oferecer. Dos ensaios do Carnaval, às tradicionais festas de largo, e os sambas do Centro Histórico, a capital agora ainda conta com mais um espaço para agregar diversão ao período: o Park Salvador. O espaço funcionará durante o verão o soteropolitano, até o final de janeiro.

Retornando pelo segundo ano consecutivo, a localização é convidativa, já que fica em um dos grandes centros de shows de Salvador, o WET. O local ganha nova cara, com uma estrutura ampla que acopla praça de alimentação, estacionamento e mais de 15 brinquedos para as crianças e também para os adultos, podendo receber até 4 mil pessoas.

E como parque é sinônimo de família reunida, os baianos estão aproveitando o período de férias para se divertir de uma forma diferente da usual. Para Sueli Gonçalves, que levou o filho e o sobrinho, o Park Salvador é uma opção para os dias de verão, em especial para as crianças, e destaca a diversidade de brinquedos e organização do local.

Foto: Mateus Ross

“Tem atrações para as crianças menores quanto para as maiores. Muito tranquilo, organização até então, para mim, muito bom […] As crianças estão adorando, já foram em vários brinquedos. Acho que eles estão se divertindo muito“, disse a mãe, que está indo pela primeira vez ao local e que pretende levar as crianças novamente ao parque antes do término do verão.

No mundo dos super-heróis

E no parque de diversões em que a lei máxima é aproveitar, não pode faltar também a imaginação. No local, quase todos os brinquedos fazem referência aos famosos filmes de super-heróis. O público pode se aventurar nas curvas da montanha-russa Superman, ou no radical Transformers, girando até ficar de cabeça para baixo.

Foto: Nathália Amorim/iBahia

Para os adultos, essa é a preferência. A mistura de adrenalina, altura, e muitos, muitos giros. Entre os brinquedos favoritos, o “Intoxx”, que gira no próprio eixo, e o já comentado Transformers.

“É bom no início, mas como vira de cabeça para baixo dá insegurança, mas tem onde se segurar. É legal. Eu gostei“, disse Ruan Vítor, que saiu do brinquedo com a mão no peito da adrenalina. Pela primeira vez no parque, o jovem considera o local uma boa opção para curtir o verão. “Tudo muito lindo, ainda mais de noite quando começam as luzes“, destacou.

Já a pequena Luísa, de 11 anos, não perdeu a chance de aproveitar as curvas da montanha russa. “Eu saí um pouquinho traumatizada, mas eu gostei”, disse rindo enquanto explicava sobre as curvas do brinquedo e a emoção do momento.

O mesmo sentimento dos jovens Anderson Dias e Luana Alves. Com sorriso no rosto e ansiedade, a dupla escolheu o Transformers para se aventurar. Segundo a dupla, que também foi ao local pela primeira vez, eles preferem os brinquedos mais radicais.

“É mais o meu perfil, mais radical. Eu gosto mais desse tipo de brinquedo“, explicaram.

Brinquedo “Transformers” (Foto: Nathália Amorim/iBahia)

Para os pequenos, a preferência é para o “Playkids”, uma espécie de “escape room” onde as crianças escorregam, pulam e passam por obstáculos. Trenzinho, pula-pula, e até uma mini roda gigante faz a alegria das crianças que vão ao parque.

Para completar a lista de atrações, além dos brinquedos e da iluminação atrativa, uma peça teatral ocorre diariamente. A apresentação é às 19h30 no Castelo Encantando, e traz como tema as princesas da Disney e os clássicos personagens que fazem parte do tradicional parque.

A lista de brinquedos disponíveis também conta com autopista, aviãozinho, motinha, carrossel, patinha, dumbo, twister, cavalaria, barca, cama elástica, pêndulo, samba, raly, Casa do Terror, tiro ao alvo, Kidplay, Intoxx, quasar, fusquinha e muito mais.

Foto: Nathália Amorim/iBahia

Alimentação

O parque também tem opções variadas para a alimentação, tanto para a preferências dos pais e adultos, quanto das crianças que estiverem presentes no local.

Foto: Divulgação

Há dois espaços para a parada do lanche. Um, mais localizado à entrada do parque, com opções mais clássicas, como pizza, espetinhos e crepe. No lado oposto, os lanches tem mais a cara de parque de diversões. Pipoca, maçã do amor, algodão doce, churros, batata frita e sanduíches fazem parte do cardápio especial.

É possível sentar no local com a família e amigos, para conversar e descansar enquanto faz a refeição.

Foto: Divulgação

Preços, recomendações e funcionamento no ‘Baile da Santinha’

Para ter acesso ao parque, o público pode adquirir o ingresso na bilheteria do local, nas lojas físicas no 2º piso do Shopping da Bahia e no Bora Tickets. Os ingressos custam R$ 39,90 de segunda a quinta, das 17h às 22h, e sábado, domingo e feriados o valor é de R$ 49,90, das 15h às 22h.

Para entrar no espaço, não pode estar com copos, camelback, guarda-chuva, bebidas, comidas, câmera profissional, objetos cortantes ou perfurantes.

Nos dias de Baile da Santinha, o parque vai funcionar exclusivamente para o público de Léo Santana. O local estará aberto para quem estiver no evento, sem necessidade de pagar ingresso para ter acesso. O “Baile da Santinha” vai acontecer no mês de janeiro, nos dias 6, 13 e 20, todos em uma sexta-feira.

