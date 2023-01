Parque da Cidade recebe mutirão de vacinação para cachorros

Foto: Divulgação

O Parque da Cidade, na Pituba, recebe mutirão de aplicação da vacina V10, que protege os cães contra dez doenças, entre terça-feira (17) e quinta-feira (19). A iniciativa da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-estar e Proteção Animal (Secis), através da Diretoria Animal (Dipa), acontecerá entre 9h e 16h.

O imunizante protege contra as principais doenças que acometem os cães como cinomose, parainfluenza, adenovirose tipo 2, parvovirose, coronavirose e quatro tipos de leptospirose. Para ter acesso a vacina, o animal precisa estar saudável e com até 45 dias de vida.

Os tutores devem levar o documento pessoal com foto, cartão de vacina do animal e comprovante de residência. O cadastro é feito na hora diretamente no local, por ordem de chegada, além disso será possível vacinar dois bichos por CPF.

