Participantes escolhem alvo para primeiro paredão do BBB 23

A casa mais vigiada do país parece já ter um nome em mente para o primeiro paredão da 23ª edição do reality show. O empresário Cristian, de 32 anos, já pode-se considerar na reta, caso não consiga a imunidade do anjo ou a liderança.

Em conversa na tarde desta terça-feira (17), alguns participantes citaram a forma como o gaúcho vem tratado a dupla dele, a cantora Marvvila.

Toda história começou na casa após a pagodeira se queixar para Tina sobre um comportamento que ele teve com ela. A angolana então, expôs o problema na roda e atraiu votos para o colega Pipoca.

Bruno: “A (opção de voto da) maioria é aquele loiro (Cristian), né? Todo mundo no loiro, como é o nome dele?”

Bruna: “Não sei.”

…

Bruna: “O que tá com a Marvvila?”

Bruno: “Todo mundo quer ir nele.”

Bruna: “Com a Marvvila?”

Bruno: Mas a Marvvila, né, é maravilhosa…” #BBB23 pic.twitter.com/gN2XyrkoTR — Reality Social (@RealitySocial) January 17, 2023

No entanto, a tentativa de “se vingar” pela forma como Marvvila vem sendo tratada, pode colocar a artista para sair do jogo antes do que se imagina.

Isto porquê na dinâmica desta semana, a dupla é “eliminada” junta e os dois acabam em um quarto secreto, no qual o público define quem segue no jogo e quem perde a chance do prêmio mais alto da história do BBB.

