Passagens aéreas de Salvador para SP por menos de R$ 200

Todas as passagens saindo de Salvador estão com as taxas inclusas / Foto: Tudo Viagem

O ano de 2023 começou com uma promoção incrível para quem está em Salvador e tem planos de viajar mais pagando menos em 2024. Por menos de R$ 200 você poderá embarcar na capital baiana para 15 destinos nacionais, em diversas regiões do país, já com taxas incluídas. O valor mais baixo encontrado é para o trecho Salvador – Recife, que sai por R$ 179. Encontre aqui essa promoção.

As promoções são para viagens na baixa temporada, entre fevereiro e novembro do ano que vem, exceto o mês de julho. Por apenas R$ 10 a mais, você pode ir ainda para Florianópolis, Fortaleza, Maceió e Porto Seguro. Para todos esses locais os bilhetes aéreos de ida e volta saem por R$ 189.

Se você precisa fazer uma viagem a negócios e também quer pagar mais barato pelas passagens, não precisa se preocupar porque as ofertas incluem alguns dos destinos mais procurados para esse fim. Os voos para Brasília, Curitiba e São Paulo estão custando apenas R$ 199. Acesse aqui a promoção de São Paulo.

Pelo mesmo preço, R$ 199, você ainda consegue comprar bilhetes para diversos outros locais saindo de Salvador. Também estão em oferta voos para Foz do Iguaçu, João Pessoa, Manaus, Natal, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Luís. Todas as promoções de Salvador você encontra aqui.

Regras do jogo

As ofertas de passagens aéreas são da 123milhas em voos flexíveis. As datas escolhidas serão preferencialmente mantidas, mas há casos de o bilhete ser marcado também um dia antes ou depois. Mas a dica antes de comprar as passagens é ler todas as regras desta promoção.

Os valores poderão ser parcelados em 12 vezes pelos principais cartões de crédito. Se o pagamento for boleto o parcelamento poderá ser em 6 vezes. Lembrando que no caso de atraso em uma das parcelas a reserva da passagem aérea é cancelada.

