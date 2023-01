A Passarelli é composta por pessoas que amam o que fazem e é feliz fazendo bem feito. A companhia nasceu há cerca de 90 anos e melhora a vida das pessoas pela da engenharia, oferecendo serviços para o tratamento de esgoto e levando água aos que precisam, além de tornar realidade o sonho da casa própria para os brasileiros. Hoje a companhia está recrutando novas pessoas. Confira.

Passarelli abre vagas de emprego pelo Brasil

A Passarelli trabalha em diversos segmentos e é uma empresa de extrema importância para a mobilidade do Brasil, através da construção de aeroporto, pontes e encurtando caminhos para aproximar aqueles que estavam longe. Com quase um século de experiência, a companhia trabalhou em mais de 2.000 projetos e é uma das maiores empresas no seu segmento.

Com bons resultados a empresa vem crescendo cada dia mais no mercado de trabalho e por isso está contratando diversos profissionais. Confira os empregos disponíveis e os lugares para trabalhar.

Assist. de Contas a Receber – São Paulo;

Téc. em Edificações – Ceará:

Coord. de Novos Negócios – São Paulo;

Téc. de Planejamento – Amapá;

Assistente Técnico – São Paulo;

Engenheiro de Projetos – Maceió/AL;

Téc. de Planejam. – Fortaleza/CE;

Vagas para Estágio – São Paulo;

Assist. Administrativo – Recife/PE.

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas, os interessados devem entrar no 123 empregos. No site, pode ser feito o cadastro de um currículo atualizado para a empresa analisar. A companhia busca por profissionais talentosos e empenhados em entregar os melhores resultados.

