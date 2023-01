Paula compara Marília a Juliette e atiça ira dos fãs da campeã do BBB

Foto: Reprodução/ Gshow

A paraense Paula cutucou uma onça com vara curta e acabou criando uma onda de hate para ela no Big Brother Brasil 23. Isso porquê, ao atacar Marília, emparedada junto com Fred Nicácio na primeira berlinda da temporada, a biomédica resolveu citar Juliette, campeã da 22ª edição.

Na dinâmica do Jogo da Discórdia, a ex-Casa de Vidro foi escolhida por Marília como a “bomba” da temporada, junto a dupla, Gabriel.

Na justificativa a maquiadora afirmou que não conseguia ter uma conversa sincera com Paula nem com o ex-affair de Anitta, e sentiu que o jogo deles não era verdadeiro, além de se sentir perseguida pela dupla.

“Coloquei a bomba nos dois porque eles foram o casal que, assim que pisei na casa, consegui me sentir mal diante dos olhares e atitudes. Eu vim aqui pra jogar de forma leal e verdadeira, e isso é um jogo sujo. Tentei ter algum tipo de palavra ou contato, mas não tive abertura.”

Paula rebateu a acusação, afirmando que não gosta de gente debochada e que a maquiadora soltou diversas piadas sobre a dupla.

“Eu nunca tinha falado nada de você pra ninguém, até que chega a informação que começaram a soltar piadinhas depois que ganharam a Prova do Líder na casa. Lá no além, eu falei que gente debochada e que joga piada eu não dou conta. Não tenho informação sobre você de fora, não sei como é você com seus amigos. Tu quer dar uma de Juliette, pobre sofrida… Aí não dá amor!”, desabafou.

Marília também ouviu de Gabriel que ela passava muito tempo se dedicando a maquiagem. “Se você tivesse passado menos tempo no espelho passando rímel, talvez a gente tivesse tido alguma troca”.

A declaração de Paula gerou uma onda de comentários dos “cactos”, apelido dos fãs de Juliette. A própria advogada reagiu à situação.

Devido à repercussão, o perfil da paraense desativou os comentários das postagens e divulgou uma nota sobre o assunto, afirmando que Paula não havia criticado a campeã da 21ª edição e que era uma admiradora da trajetória de Juliette.

